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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кальяри
Эмполи - Кальяри: обзор матча 17 декабря 2016
Эмполи
17.12.2016, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
8'
Л. Мчедлидзе
72'
Л. Мчедлидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кальяри
Желтая карточка
А. Джилардино
90'
+1
Замена
А. Джилардино
️️️️
Л. Мчедлидзе
82'
81'
Пенальти не реализован!
Ж. Педро
ГОЛ! 2:0!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Г. Марилунго
72'
71'
Желтая карточка
М. Исла
69'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Дессена
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
65'
60'
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
М. Сау
57'
Желтая карточка
Д. Фариас
55'
Желтая карточка
Д. Дессена
51'
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
Г. Марилунго
45'
+2
43'
Желтая карточка
Ф. Мельчорри
Желтая карточка
Р. Крунич
42'
Желтая карточка
А. Коста
35'
Замена
У. Чосич
️️️️
М. Дзамбелли
24'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Паскуаль
23'
Желтая карточка
Р. Сапонара
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Г. Марилунго
8'
5'
Желтая карточка
С. Падоин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
3-2-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
55
Беллуски
21
Коста
32
Тэйлор
2
О'Доннелл
10
Диуссе
33
Крунич
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
19
Марилунго
4-3-1-2
30
Сторари
22
Исла
23
Чеппителли
22
Алвеш
4
Писакане
27
Дессена
19
Падоин
23
Барелла
17
Фариас
11
Мельчорри
25
Сау
21
Паскуаль
32
Димарко
32
Димарко
21
Паскуаль
13
Дзамбелли
15
Чосич
15
Чосич
13
Дзамбелли
9
Мчедлидзе
19
Джилардино
19
Джилардино
9
Мчедлидзе
25
Сау
10
Джианнетти
10
Джианнетти
25
Сау
27
Дессена
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
27
Дессена
23
Барелла
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
23
Барелла
Остались в запасе
Эмполи
Кальяри
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Эмполи - Кальяри
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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