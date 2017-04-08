Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Пескара
Эмполи - Пескара: обзор матча 08 апреля 2017
Эмполи
08.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Пескара
9'
О. Эль-Каддури
31'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Пескара
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Тиам
84'
Замена
А. Диуссе
️️️️
М. Бюхель
71'
68'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Кулибали
62'
Замена
А. Бруно
️️️️
С. Мунтари
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Г. Марилунго
62'
54'
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
М. Бюхель
38'
37'
Замена
Г. Бругман
️️️️
Ж. Баэбек
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
Пас отдал
Ж. Баэбек
Желтая карточка
Р. Крунич
26'
10'
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ! 1:0!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Г. Марилунго
9'
6'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
4-3-1-1
11
Кроче
21
Паскуаль
93
Барба
34
Везели
16
Лорини
10
Бюхель
9
Тиам
33
Крунич
7
Эль-Каддури
19
Марилунго
4-3-3
19
Фьорилло
7
Дзампано
14
Кампаньяро
83
Бово
3
Бираги
20
Мемушай
4
Мунтари
28
Кулибали
50
Бенали
38
Баэбек
10
Капрари
10
Бюхель
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Бюхель
9
Тиам
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
9
Тиам
19
Марилунго
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
19
Марилунго
38
Баэбек
16
Бругман
16
Бругман
38
Баэбек
4
Мунтари
5
Бруно
5
Бруно
4
Мунтари
28
Кулибали
26
Верре
26
Верре
28
Кулибали
Остались в запасе
Эмполи
Пескара
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Эмполи - Пескара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Пескара
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+