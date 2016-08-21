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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сампдория
Эмполи - Сампдория: обзор матча 21 августа 2016
Эмполи
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
37'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сампдория
Желтая карточка
Р. Сапонара
86'
86'
Замена
М. Эрамо
️️️️
Э. Баррето
Желтая карточка
А. Пелаготти
84'
Красная карточка
М. Маккароне
84'
82'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Бюхель
81'
Желтая карточка
М. Бюхель
77'
75'
Желтая карточка
Д. Павлович
75'
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Муриэль
68'
Желтая карточка
Э. Баррето
61'
Желтая карточка
К. Линетти
61'
Замена
П. Шик
️️️️
Р. Альварес
Замена
Д. Кроче
️️️️
Р. Маиелло
60'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Тельо
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-3-1-2
22
Пелаготти
21
Паскуаль
21
Коста
15
Чосич
16
Лорини
70
Тельо
8
Маиелло
10
Бюхель
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3-1-3-1-2
2
Вивиано
20
Павлович
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
7
Сала
11
Альварес
17
Линетти
8
Баррето
10
Муриэль
27
Квальярелла
8
Маиелло
11
Кроче
11
Кроче
8
Маиелло
70
Тельо
33
Крунич
33
Крунич
70
Тельо
10
Бюхель
19
Джилардино
19
Джилардино
10
Бюхель
8
Баррето
27
Эрамо
27
Эрамо
8
Баррето
11
Альварес
14
Шик
14
Шик
11
Альварес
10
Муриэль
17
Будимир
17
Будимир
10
Муриэль
Остались в запасе
Эмполи
Сампдория
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Эмполи - Сампдория
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
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