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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 19 марта 2017
Эмполи
19.03.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
70'
О. Эль-Каддури
82'
М. Маккароне (П)
19'
Л. Инсинье
24'
Д. Мертенс
38'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Наполи
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Кроче
86'
83'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
83'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Маккароне
82'
79'
Желтая карточка
Э. Хюсай
77'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
Х. Маури
75'
Замена
Х. Маури
️️️️
А. Диуссе
70'
ГОЛ! 1:3!
О. Эль-Каддури
70'
69'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Пуччарелли
67'
Желтая карточка
А. Диуссе
64'
62'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
38'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Инсинье
32'
Желтая карточка
Жоржиньо
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
7'
Пенальти не реализован!
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Коста
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Маме Тиам
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-1
11
Кроче
21
Паскуаль
55
Беллуски
21
Коста
16
Лорини
9
Тиам
10
Диуссе
33
Крунич
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
21
Кирикеш
13
Гулам
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
11
Кроче
32
Димарко
32
Димарко
11
Кроче
10
Диуссе
4
Маури
4
Маури
10
Диуссе
20
Пуччарелли
7
Маккароне
7
Маккароне
20
Пуччарелли
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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