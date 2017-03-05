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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Дженоа
Эмполи - Дженоа: обзор матча 05 марта 2017
Эмполи
05.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
89'
О. Нтчам
90'
О. Хильемарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Дженоа
90'
ГОЛ! 0:2!
О. Хильемарк
89'
ГОЛ! 0:1!
О. Нтчам
87'
Замена
И. Кофи
️️️️
Д. Катальди
Замена
М. Бюхель
️️️️
О. Эль-Каддури
84'
75'
Желтая карточка
М. Пинилья
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Маккароне
66'
Желтая карточка
М. Маккароне
63'
62'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Д. Беллуски
36'
18'
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
32
Данило Катальди
АП
88
Дарко Лазович
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
16
Лорини
11
Кроче
10
Диуссе
33
Крунич
7
Эль-Каддури
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-3-1-2
16
Ламанна
6
Муньос
4
Иццо
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
88
Лазович
7
Хильемарк
30
Ригони
32
Катальди
18
Симеоне
51
Пинилья
7
Эль-Каддури
10
Бюхель
10
Бюхель
7
Эль-Каддури
7
Маккароне
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Маккароне
30
Ригони
10
Нтчам
10
Нтчам
30
Ригони
32
Катальди
5
Кофи
5
Кофи
32
Катальди
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Эмполи - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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