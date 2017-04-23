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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 23 апреля 2017
Милан
23.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
72'
Д. Лападула
40'
Л. Мчедлидзе
67'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Эмполи
90'
Желтая карточка
Д. Беллуски
89'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Замена
К. Хонда
️️️️
Сусо
88'
Желтая карточка
Д. Лападула
82'
82'
Желтая карточка
А. Тельо
ГОЛ! 1:2!
Д. Лападула
72'
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Де Шильо
71'
67'
ГОЛ! 0:2!
М. Тиам
65'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
В. Лорини
65'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Фернандес
62'
57'
Замена
А. Тельо
️️️️
Х. Маури
56'
Желтая карточка
М. Тиам
53'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Л. Мчедлидзе
Желтая карточка
М. Де Шильо
48'
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мчедлидзе
Желтая карточка
Х. Соса
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
4
Хосе Маури
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
29
Палетта
25
Сапата
2
Калабрия
14
Фернандес
7
Соса
8
Пашалич
10
Сусо
10
Деулофеу
18
Лападула
4-4-1-1
1
Скорупски
16
Лорини
55
Беллуски
93
Барба
21
Паскуаль
4
Маури
9
Тиам
10
Диуссе
11
Кроче
7
Эль-Каддури
9
Мчедлидзе
10
Сусо
3
Хонда
3
Хонда
10
Сусо
22
Де Шильо
7
Окампос
7
Окампос
22
Де Шильо
14
Фернандес
70
Бакка
70
Бакка
14
Фернандес
7
Эль-Каддури
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
7
Эль-Каддури
4
Маури
70
Тельо
70
Тельо
4
Маури
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
Остались в запасе
Милан
Эмполи
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Милан - Эмполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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