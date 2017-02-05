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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Торино
Эмполи - Торино: обзор матча 05 февраля 2017
Эмполи
05.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Торино
45+2'
М. Пуччарелли
11'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Торино
Желтая карточка
Ф. Димарко
90'
+3
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Паскуаль
90'
+1
86'
Желтая карточка
Ж. Оби
82'
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Вальдифиори
80'
Желтая карточка
Х. Итурбе
Замена
М. Зайц
️️️️
О. Эль-Каддури
79'
74'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Я. Фальке
69'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
Желтая карточка
Д. Беллуски
59'
55'
Желтая карточка
Д. Базелли
55'
Пенальти не реализован!
Я. Фальке
Желтая карточка
А. Диуссе
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Пуччарелли
45'
+2
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
43'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
42'
Желтая карточка
Р. Крунич
39'
33'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
А. Льяич
Замена
У. Чосич
️️️️
А. Коста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
33
Раде Крунич
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
Филиппо Берарди
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
55
Беллуски
21
Коста
16
Лорини
10
Диуссе
33
Крунич
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
4-3-2-1
1
Харт
29
Де Сильвестри
15
Айети
24
Моретти
3
Баррека
24
Бенасси
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
21
Паскуаль
32
Димарко
32
Димарко
21
Паскуаль
21
Коста
15
Чосич
15
Чосич
21
Коста
7
Эль-Каддури
8
Зайц
8
Зайц
7
Эль-Каддури
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
16
Вальдифиори
16
Лукич
16
Лукич
16
Вальдифиори
44
Фальке
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Фальке
Остались в запасе
Эмполи
Торино
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Эмполи - Торино
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Карло Кастеллани
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