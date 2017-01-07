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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Палермо
Эмполи - Палермо: обзор матча 07 января 2017
Эмполи
07.01.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
78'
М. Маккароне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Палермо
90'
+2
Желтая карточка
Б. Энрике
83'
Замена
Н. Балог
️️️️
М. Яяло
81'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Т. Сионек
78'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Маккароне
78'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Г. Марилунго
76'
75'
Замена
Х. Алеесами
️️️️
М. Морганелла
74'
Желтая карточка
М. Морганелла
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Р. Сапонара
65'
Желтая карточка
В. Лорини
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
99
Роман Чантурия
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
15
Чосич
55
Беллуски
16
Лорини
10
Диуссе
33
Крунич
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
19
Марилунго
3-5-2
1
Посавец
18
Гольданига
15
Сионек
21
Гонсалес
3
Рисполи
14
Гацци
25
Энрике
18
Яяло
89
Морганелла
90
Несторовски
19
Квайсон
17
Сапонара
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
17
Сапонара
19
Марилунго
7
Маккароне
7
Маккароне
19
Марилунго
89
Морганелла
5
Алеесами
5
Алеесами
89
Морганелла
15
Сионек
23
Диаманти
23
Диаманти
15
Сионек
18
Яяло
22
Балог
22
Балог
18
Яяло
Остались в запасе
Эмполи
Палермо
23
Матеус Перейра
ЦП
99
Роман Чантурия
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
7
Роланд Салаи
ПВ
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
99
Роман Чантурия
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Эмполи - Палермо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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