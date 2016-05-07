Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Киран Эгард - статистика

Завершил карьеру
10 октября 1989 (36)
#18 | Нападающий
178 см | 70 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
24
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
07.05.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бристоль Сити
4 : 0
30.04.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Брентфорд
1 : 1
16.04.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
4 : 1
09.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
1 : 1
05.04.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
4 : 0
02.04.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
6 : 0
19.03.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Фулхэм
1 : 2
12.03.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
08.03.2016
Бристоль Сити
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.03.2016
Кардифф
80' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
27.02.2016
Бристоль Сити
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
0 : 4
23.02.2016
Брайтон
74' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
2 : 1
13.02.2016
Ипсвич Таун
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Чарльтон
0 : 1
06.02.2016
Бристоль Сити
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бристоль Сити
0 : 0
30.01.2016
Бирмингем Сити
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
1 : 0
23.01.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
1 : 0
16.01.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
1 : 2
12.01.2016
Престон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Рединг
1 : 0
02.01.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
4 : 0
15.12.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
12.12.2015
Бристоль Сити
75' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.12.2015
Блэкберн
1' - 56'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.11.2015
Бристоль Сити
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
21.11.2015
Халл Сити
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
1 : 0
03.11.2015
Вулверхэмптон
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 4
31.10.2015
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
0 : 0
26.10.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 1
20.10.2015
Бристоль Сити
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
2 : 0
16.10.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
03.10.2015
Милтон Кинс Донс
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
26.09.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бристоль Сити
0 : 2
19.09.2015
Рединг
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
1 : 1
15.09.2015
Бристоль Сити
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
12.09.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
1 : 2
29.08.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Мидлсбро
0 : 1
22.08.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 2
19.08.2015
Лидс
71' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
2 : 4
15.08.2015
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
08.08.2015
Бристоль Сити
80' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+