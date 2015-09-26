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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бристоль Сити
Ипсвич Таун - Бристоль Сити: обзор матча 26 сентября 2015
Ипсвич Таун
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
46'
Л. Чамберс
86'
Р. Фрейзер
53'
Л. Фримен
56'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бристоль Сити
90'
+1
Замена
У. Бернс
️️️️
Д. Коджиа
ГОЛ! 2:2!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Ф. Сирс
86'
Замена
Д. Парр
️️️️
Л. Чамберс
84'
Замена
Б. Питман
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
71'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Мерфи
67'
62'
Желтая карточка
А. Уилбрахам
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Уилбрахам
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фримен
Пас отдал
М. Литтл
ГОЛ! 1:0!
Л. Чамберс
Пас отдал
Й. Кнудсен
46'
45'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
37'
Желтая карточка
М. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
4-3-1-2
1
Геркен
6
Берра
3
Кнудсен
4
Чамберс
15
Смит
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
20
Сирс
9
Мерфи
3-2-1-1-2
34
Филдинг
12
Эйлинг
44
Флинт
17
Бэйкер
33
Уильямс
23
Брайан
7
Пак
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
4
Чамберс
2
Парр
2
Парр
4
Чамберс
9
Мерфи
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
9
Мерфи
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
26
Коджиа
7
Бернс
7
Бернс
26
Коджиа
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бристоль Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Ипсвич Таун - Бристоль Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Портмен Роуд
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