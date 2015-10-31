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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Фулхэм
Бристоль Сити - Фулхэм: обзор матча 31 октября 2015
Бристоль Сити
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 4
Завершен
Фулхэм
90+3'
Д. Коджиа
2'
М. Дембеле
18'
М. Дембеле
33'
Р. МакКормак
36'
Р. Танниклифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Фулхэм
ГОЛ! 1:4!
Д. Коджиа
Пас отдал
С. Кокс
90'
+3
87'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Д. Хасбэнд
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Уилбрахам
83'
81'
Замена
М. Смит
️️️️
М. Дембеле
72'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Р. Фредерикс
Замена
С. Кокс
️️️️
Л. Фримен
71'
Замена
М. Литтл
️️️️
Д. Брайан
65'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Стирмен
Желтая карточка
Д. Коджиа
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:4!
Р. Танниклифф
Пас отдал
Д. Хасбэнд
33'
ГОЛ! 0:3!
Р. МакКормак
Желтая карточка
Л. Фримен
32'
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Т. Кэрни
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Хасбэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
12
Эйлинг
44
Флинт
33
Уильямс
8
Смит
17
Беннетт
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
18
Уилбрахам
3-2-3-2
22
Лонерган
3
Рим
19
Стирмен
33
Берн
2
Фредерикс
3
Хасбэнд
8
Танниклифф
10
Кэрни
23
О'Хара
44
МакКормак
9
Дембеле
23
Брайан
2
Литтл
2
Литтл
23
Брайан
18
Уилбрахам
14
Рид
14
Рид
18
Уилбрахам
15
Фримен
10
Кокс
10
Кокс
15
Фримен
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
29
Гарбатт
3
Хасбэнд
2
Фредерикс
21
Кристенсен
21
Кристенсен
2
Фредерикс
9
Дембеле
17
Смит
17
Смит
9
Дембеле
Остались в запасе
Бристоль Сити
Фулхэм
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Бристоль Сити - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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