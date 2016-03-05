Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Кардифф
Бристоль Сити - Кардифф: обзор матча 05 марта 2016
Бристоль Сити
05.03.2016, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
20'
Л. Иммерс
83'
С. О'Кифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Кардифф
Желтая карточка
К. Эгард
88'
84'
Замена
К. Дикгакой
️️️️
Л. Иммерс
83'
ГОЛ! 0:2!
С. О'Кифи
Замена
К. Эгард
️️️️
Д. Коджиа
80'
70'
Замена
К. Нун
️️️️
П. Уиттингем
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
М. Литтл
65'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Б. Рид
65'
46'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
Л. Пелтье
Желтая карточка
Л. Томлин
45'
24'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Иммерс
Пас отдал
Д. Роллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
3-2-1-2-2
12
О'Доннелл
44
Флинт
13
Голбоурн
17
Бэйкер
23
Брайан
2
Литтл
7
Пак
14
Рид
15
Фримен
17
Томлин
26
Коджиа
4-4-1-1
1
Маршалл
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
2
Мэлони
7
О'Кифи
32
Роллс
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
10
Лоуренс
10
Иммерс
2
Литтл
12
Эйлинг
12
Эйлинг
2
Литтл
26
Коджиа
18
Эгард
18
Эгард
26
Коджиа
14
Рид
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
14
Рид
21
Пелтье
23
Моррисон
23
Моррисон
21
Пелтье
10
Иммерс
15
Дикгакой
15
Дикгакой
10
Иммерс
7
Уиттингем
12
Нун
12
Нун
7
Уиттингем
Остались в запасе
Бристоль Сити
Кардифф
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
Главный тренер
Джон Пембертон
21
Саймон Мур
ВР
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Бристоль Сити - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+