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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бристоль Сити
Ротерхэм - Бристоль Сити: обзор матча 28 ноября 2015
Ротерхэм
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 0
Завершен
Бристоль Сити
10'
Д. Кларк-Харрис
26'
Д. Кларк-Харрис (П)
76'
Л. Фреклингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бристоль Сити
Замена
Б. Баркер
️️️️
Л. Фреклингтон
86'
ГОЛ! 3:0!
Л. Фреклингтон
Пас отдал
Д. Уорд
76'
68'
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Коджиа
64'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
58'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
К. Эгард
Желтая карточка
К. Броудфут
57'
45'
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Бэйкер
Замена
Ф. Роусон
️️️️
С. Келли
44'
42'
Желтая карточка
Л. Фримен
26'
Желтая карточка
Д. Коджиа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кларк-Харрис
26'
25'
Желтая карточка
М. Пак
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Д. Уорд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-4-2
1
Камп
4
Коллинс
2
Бакстон
5
Броудфут
12
Келли
18
Уорд
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
8
Фреклингтон
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
4-3-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
12
Эйлинг
44
Флинт
33
Уильямс
17
Беннетт
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
18
Эгард
12
Келли
20
Роусон
20
Роусон
12
Келли
8
Фреклингтон
7
Баркер
7
Баркер
8
Фреклингтон
17
Бэйкер
26
Мур
26
Мур
17
Бэйкер
26
Коджиа
10
Кокс
10
Кокс
26
Коджиа
18
Эгард
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Эгард
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Сити
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Нью-Йорк
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