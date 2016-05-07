Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити: обзор матча 07 мая 2016
Куинз Парк Рейнджерс
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
63'
К. Хенри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Вашингтон
74'
68'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Брайан
68'
Замена
З. Винер
️️️️
Л. Эйлинг
Замена
М. Петрассо
️️️️
Б. Глэдвин
67'
ГОЛ! 1:0!
К. Хенри
Пас отдал
Б. Глэдвин
63'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Т. Чери
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
4-3-1-2
13
Ингрэм
42
Кпекава
5
Онуоха
6
Хилл
24
Холл
20
Хенри
9
Чери
18
Форлин
7
Глэдвин
19
Эль-Хайяти
14
Вашингтон
3-2-1-1-3
12
О'Доннелл
15
Пирс
13
Голбоурн
12
Эйлинг
17
Бэйкер
23
Брайан
7
Пак
14
Рид
17
Томлин
26
Коджиа
18
Уилбрахам
7
Глэдвин
42
Петрассо
42
Петрассо
7
Глэдвин
9
Чери
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Чери
14
Вашингтон
91
Полтер
91
Полтер
14
Вашингтон
23
Брайан
15
Фримен
15
Фримен
23
Брайан
12
Эйлинг
26
Винер
26
Винер
12
Эйлинг
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
1
Джо Ламли
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
1
Джо Ламли
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+