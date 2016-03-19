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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Болтон
Бристоль Сити - Болтон: обзор матча 19 марта 2016
Бристоль Сити
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
6 : 0
Завершен
Болтон
4'
А. Уилбрахам
11'
Л. Томлин
53'
П. Одемвингие
80'
С. Уогстафф
86'
Д. Коджиа
88'
Д. Брайан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Болтон
ГОЛ! 6:0!
Д. Брайан
88'
ГОЛ! 5:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Мэтьюз
86'
83'
Замена
С. Добби
️️️️
В. Силва
ГОЛ! 4:0!
С. Уогстафф
Пас отдал
Д. Коджиа
80'
Замена
С. Уогстафф
️️️️
Л. Томлин
77'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Б. Рид
69'
67'
Желтая карточка
Д. Мокси
66'
Замена
В. Силва
️️️️
Т. Уокер
Замена
Д. Коджиа
️️️️
А. Уилбрахам
63'
ГОЛ! 3:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
А. Уилбрахам
53'
47'
Желтая карточка
Д. Вела
45'
Замена
Н. Даннс
️️️️
М. Дэйвис
ГОЛ! 2:0!
Л. Томлин
Пас отдал
Н. Бэйкер
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Уилбрахам
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
42
Том Уокер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Болтон
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
48
Найал Мейхер
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
20
Зак Клоу
ЦФ
3-2-1-1-3
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
2
Мэтьюз
44
Флинт
23
Брайан
17
Бэйкер
7
Пак
14
Рид
17
Томлин
27
Одемвингие
18
Уилбрахам
4-4-1-1
13
Рачубка
13
Дерик
31
Уитер
6
Холдинг
21
Мокси
15
Прэтли
16
Дэйвис
16
Вела
42
Уокер
11
Вулери
14
Мадин
14
Рид
15
Фримен
15
Фримен
14
Рид
17
Томлин
4
Уогстафф
4
Уогстафф
17
Томлин
18
Уилбрахам
26
Коджиа
26
Коджиа
18
Уилбрахам
Силва
23
Добби
23
Добби
Силва
16
Дэйвис
31
Даннс
31
Даннс
16
Дэйвис
42
Уокер
11
Силва
11
Силва
42
Уокер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Болтон
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
48
Найал Мейхер
ЦЗ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
17
Лайам Троттер
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
48
Найал Мейхер
ЦЗ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
17
Лайам Троттер
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Бристоль Сити - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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