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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бристоль Сити
Болтон - Бристоль Сити: обзор матча 07 ноября 2015
Болтон
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бристоль Сити
Замена
М. Клейтон
️️️️
Г. Мадин
90'
+3
Желтая карточка
Д. Спиринг
85'
83'
Замена
М. Литтл
️️️️
Э. Беннетт
81'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
К. Эгард
78'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
73'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Д. Уильямс
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
Х. Мануэль Касадо
68'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
63'
62'
Желтая карточка
Д. Коджиа
Желтая карточка
М. Дэйвис
60'
Замена
Г. Мадин
️️️️
С. Добби
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-5-1-1
13
Амос
20
Касадо
31
Уитер
2
Жуано
23
Добби
15
Прэтли
8
Спиринг
16
Дэйвис
24
Фини
16
Вела
26
Амеоби
4-3-1-2
34
Филдинг
12
Эйлинг
44
Флинт
33
Уильямс
17
Бэйкер
7
Пак
8
Смит
17
Беннетт
15
Фримен
26
Коджиа
18
Эгард
Мадин
10
Клейтон
10
Клейтон
Мадин
20
Касадо
33
Твардзик
33
Твардзик
20
Касадо
23
Добби
14
Мадин
14
Мадин
23
Добби
33
Уильямс
23
Брайан
23
Брайан
33
Уильямс
17
Беннетт
2
Литтл
2
Литтл
17
Беннетт
18
Эгард
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Эгард
Остались в запасе
Болтон
Бристоль Сити
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Болтон - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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