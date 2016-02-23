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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брайтон
Бристоль Сити - Брайтон: обзор матча 23 февраля 2016
Бристоль Сити
23.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 4
Завершен
Брайтон
9'
Д. Мерфи
21'
С. Бэлдок
56'
Т. Хемед
75'
М. Литтл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брайтон
Пенальти не реализован!
К. Эгард
90'
+3
84'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Т. Хемед
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
М. Литтл
Замена
К. Эгард
️️️️
Д. Коджиа
74'
70'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
С. Бэлдок
Замена
М. Литтл
️️️️
З. Винер
63'
56'
ГОЛ! 0:3!
Т. Хемед
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Брайан
53'
50'
Желтая карточка
Л. Данк
45'
Замена
И. Кальдерон
️️️️
Бруно
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Бэлдок
Пас отдал
Т. Хемед
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
15
Пирс
26
Винер
23
Брайан
44
Флинт
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
17
Томлин
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
5
Данк
23
Росеньор
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
18
Мерфи
9
Бэлдок
10
Хемед
26
Винер
2
Литтл
2
Литтл
26
Винер
26
Коджиа
18
Эгард
18
Эгард
26
Коджиа
23
Брайан
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
23
Брайан
10
Хемед
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
10
Хемед
2
Бруно
14
Кальдерон
14
Кальдерон
2
Бруно
9
Бэлдок
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Бэлдок
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брайтон
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Джон Пембертон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бристоль Сити - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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