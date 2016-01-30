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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 30 января 2016
Бристоль Сити
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
80'
Замена
Д. Воган
️️️️
У. Бакли
Замена
К. Эгард
️️️️
Б. Рид
80'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Коджиа
78'
56'
Желтая карточка
С. Глисон
Желтая карточка
Б. Рид
56'
34'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Д. Тораль
Желтая карточка
Н. Бэйкер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
3-2-2-1
12
О'Доннелл
17
Бэйкер
44
Флинт
2
Литтл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
15
Фримен
26
Коджиа
4-4-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
41
Кэддис
4
Робинсон
21
Тораль
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
11
Бакли
8
Дональдсон
14
Рид
18
Эгард
18
Эгард
14
Рид
26
Коджиа
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
26
Коджиа
21
Тораль
19
Магома
19
Магома
21
Тораль
11
Бакли
9
Воган
9
Воган
11
Бакли
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Роб Льюис
(Шропшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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