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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 19 сентября 2015
Бристоль Сити
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 2
Завершен
Рединг
9'
Н. Блекмэн
13'
Г. МакКлири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Рединг
90'
Замена
А. Тшибола
️️️️
С. Куинн
84'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Г. МакКлири
79'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
М. Выдра
Замена
К. Эгард
️️️️
А. Уилбрахам
62'
Желтая карточка
М. Пак
57'
Замена
Б. Рид
️️️️
М. Пак
57'
52'
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
У. Бернс
️️️️
Л. Мур
46'
Желтая карточка
Э. Флинт
27'
13'
ГОЛ! 0:2!
Г. МакКлири
Пас отдал
С. Куинн
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Блекмэн
Пас отдал
Д. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
15
Ола Джон
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Филдинг
12
Эйлинг
33
Уильямс
26
Мур
23
Брайан
44
Флинт
7
Пак
8
Смит
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
3-4-3
31
Бонд
5
МакШейн
6
Гектор
2
Гантер
21
Обита
23
Куинн
19
Уильямс
10
Норвуд
12
МакКлири
11
Выдра
9
Блекмэн
7
Пак
14
Рид
14
Рид
7
Пак
18
Уилбрахам
18
Эгард
18
Эгард
18
Уилбрахам
26
Мур
7
Бернс
7
Бернс
26
Мур
23
Куинн
36
Тшибола
36
Тшибола
23
Куинн
11
Выдра
12
Пиазон
12
Пиазон
11
Выдра
12
МакКлири
16
Уртадо
16
Уртадо
12
МакКлири
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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