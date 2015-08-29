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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бернли
Бристоль Сити - Бернли: обзор матча 29 августа 2015
Бристоль Сити
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
90+5'
Д. Коджиа
34'
Б. Ми
40'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бернли
ГОЛ! 1:2!
Д. Коджиа
Пас отдал
К. Смит
90'
+5
82'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Кайтли
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Брайан
79'
70'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
А. Грэй
Замена
У. Бернс
️️️️
М. Литтл
59'
56'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Воукс
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Кин
Пас отдал
Д. Джонс
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ми
Пас отдал
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
3-2-2-1-2
29
Хамер
33
Уильямс
44
Флинт
12
Эйлинг
23
Брайан
2
Литтл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
18
Уилбрахам
26
Коджиа
4-3-3
22
Хитон
4
Дафф
15
Ми
2
Дариква
5
Кин
37
Эрфилд
3
Джонс
28
Кайтли
45
Грэй
19
Воукс
21
Бойд
2
Литтл
7
Бернс
7
Бернс
2
Литтл
23
Брайан
47
Робинсон
47
Робинсон
23
Брайан
28
Кайтли
31
Тэйлор
31
Тэйлор
28
Кайтли
19
Воукс
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Воукс
45
Грэй
9
Фоссен
9
Фоссен
45
Грэй
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бернли
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бристоль Сити - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
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Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
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2 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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- : -
22.11.2026
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5 : 4
07.11.2026
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1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эштон Гэйт
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