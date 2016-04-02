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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бристоль Сити
Халл Сити - Бристоль Сити: обзор матча 02 апреля 2016
Халл Сити
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
4 : 0
Завершен
Бристоль Сити
14'
К. Дэйвис
39'
Р. Снодграсс
72'
М. Диаме
80'
С. Алуко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бристоль Сити
Замена
А. Эрнандес
️️️️
С. Алуко
81'
ГОЛ! 4:0!
С. Алуко
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
80'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Диаме
78'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Р. Снодграсс
76'
72'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Б. Рид
ГОЛ! 3:0!
М. Диаме
Пас отдал
С. Клукас
72'
65'
Замена
Л. Фримен
️️️️
П. Одемвингие
49'
Желтая карточка
А. Пирс
45'
Замена
А. Пирс
️️️️
Н. Бэйкер
ГОЛ! 2:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
С. Алуко
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
Р. Снодграсс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
8
Кори Смит
ЦП
4
Скотт Уогстафф
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-1-5
1
МакГрегор
3
Робертсон
33
Дэйвис
20
Доусон
28
Одубайо
8
Ливермор
14
Алуко
17
Диаме
6
Клукас
23
Хаддлстоун
23
Снодграсс
3-2-1-1-3
12
О'Доннелл
17
Бэйкер
13
Голбоурн
44
Флинт
15
Пирс
23
Брайан
7
Пак
14
Рид
17
Томлин
26
Коджиа
27
Одемвингие
23
Снодграсс
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
23
Снодграсс
17
Диаме
15
Мэлони
15
Мэлони
17
Диаме
14
Алуко
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Алуко
27
Одемвингие
15
Фримен
15
Фримен
27
Одемвингие
14
Рид
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
14
Рид
Остались в запасе
Халл Сити
Бристоль Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
8
Кори Смит
ЦП
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
8
Кори Смит
ЦП
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Халл Сити - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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