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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бристоль Сити
Фулхэм - Бристоль Сити: обзор матча 12 марта 2016
Фулхэм
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
3'
Р. МакКормак
70'
М. Пак
90'
Л. Томлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бристоль Сити
90'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
А. Мэтьюз
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Томлин
Желтая карточка
М. Мадль
89'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
85'
Замена
Д. О'Хара
️️️️
С. Паркер
80'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
79'
Замена
Т. Рим
️️️️
Л. Гарбатт
77'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Пак
62'
Желтая карточка
М. Пак
46'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Л. Фримен
45'
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Коджиа
ГОЛ! 1:0!
Р. МакКормак
Пас отдал
М. Мадль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
3-2-3-2
22
Лонерган
29
Гарбатт
45
Аморебиета
33
Берн
30
Мадль
2
Фредерикс
8
Паркер
10
Кэрни
8
Танниклифф
44
МакКормак
9
Дембеле
3-2-1-1-3
12
О'Доннелл
17
Бэйкер
13
Голбоурн
44
Флинт
2
Мэтьюз
23
Брайан
7
Пак
15
Фримен
17
Томлин
18
Уилбрахам
26
Коджиа
29
Гарбатт
3
Рим
3
Рим
29
Гарбатт
8
Паркер
23
О'Хара
23
О'Хара
8
Паркер
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
2
Мэтьюз
12
Эйлинг
12
Эйлинг
2
Мэтьюз
26
Коджиа
14
Рид
14
Рид
26
Коджиа
15
Фримен
27
Одемвингие
27
Одемвингие
15
Фримен
Остались в запасе
Фулхэм
Бристоль Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Фулхэм - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Гиббз
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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