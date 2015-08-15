Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брентфорд
Бристоль Сити - Брентфорд: обзор матча 15 августа 2015
Бристоль Сити
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 4
Завершен
Брентфорд
2'
Д. Коджиа
23'
А. Уилбрахам
9'
А. Джадж
42'
А. Джадж
60'
А. Грэй
71'
Ф. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брентфорд
Замена
У. Бернс
️️️️
А. Уилбрахам
81'
71'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Хофманн
Пас отдал
А. Грэй
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Коджиа
64'
61'
Замена
Л. Вибе
️️️️
К. Кершбаумер
60'
ГОЛ! 2:3!
А. Грэй
45'
+5
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
Д. Тарковски
42'
ГОЛ! 2:2!
А. Джадж
Пас отдал
К. Кершбаумер
Красная карточка
Л. Фримен
35'
24'
Желтая карточка
Х. Дин
ГОЛ! 2:1!
А. Уилбрахам
Пас отдал
М. Пак
23'
21'
Желтая карточка
А. Гогиа
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Джадж
Желтая карточка
М. Пак
6'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Л. Эйлинг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
35
Джермейн Удумага
ЦП
37
Куртни Сениор
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-2-2-1-2
29
Хамер
33
Уильямс
44
Флинт
12
Эйлинг
23
Брайан
2
Фредерикс
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
3-3-1-2
27
Баттон
6
Тарковски
6
Дин
21
Бидуэлл
31
Джадж
8
Дьягурага
4
МакКормак
3
Гогиа
45
Грэй
33
Хофманн
18
Уилбрахам
7
Бернс
7
Бернс
18
Уилбрахам
26
Коджиа
47
Робинсон
47
Робинсон
26
Коджиа
6
Тарковски
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
6
Тарковски
7
Кершбаумер
26
Вибе
26
Вибе
7
Кершбаумер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брентфорд
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
35
Джермейн Удумага
ЦП
37
Куртни Сениор
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
35
Джермейн Удумага
ЦП
37
Куртни Сениор
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Статистика матча Бристоль Сити - Брентфорд
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+