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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Бристоль Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 13 февраля 2016
Бристоль Сити
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
20'
Э. Флинт
35'
Э. Флинт
61'
Б. Питман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ипсвич Таун
90'
Замена
Л. Туре
️️️️
К. Фоли
Желтая карточка
Р. О'Доннелл
90'
Замена
С. Уогстафф
️️️️
Д. Брайан
88'
73'
Желтая карточка
К. Фоли
68'
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Прингл
Замена
К. Эгард
️️️️
Л. Томлин
64'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Коджиа
63'
61'
ГОЛ! 2:1!
Б. Питман
Пас отдал
Д. Мерфи
53'
Замена
Б. Питман
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
ГОЛ! 2:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Л. Фримен
35'
ГОЛ! 1:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Л. Фримен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Ипсвич Таун
42
Джонатан Хенли
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
17
Бэйкер
2
Литтл
23
Брайан
44
Флинт
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
17
Томлин
3-2-3-2
33
Биалковски
6
Берра
4
Чамберс
15
Смит
44
Фоли
3
Кнудсен
2
Мэйтленд-Найлс
17
Брю
18
Прингл
9
Мерфи
20
Сирс
23
Брайан
4
Уогстафф
4
Уогстафф
23
Брайан
26
Коджиа
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
26
Коджиа
17
Томлин
18
Эгард
18
Эгард
17
Томлин
18
Прингл
42
Варни
42
Варни
18
Прингл
44
Фоли
39
Туре
39
Туре
44
Фоли
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
11
Питман
2
Мэйтленд-Найлс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Джон Пембертон
42
Джонатан Хенли
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
42
Джонатан Хенли
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бристоль Сити - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Эштон Гэйт
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