Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Бристоль Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 16 октября 2015
Бристоль Сити
16.10.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
4'
А. Уилбрахам
11'
А. Уилбрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Замена
М. Литтл
️️️️
Э. Беннетт
90'
+3
Желтая карточка
Д. Брайан
83'
Замена
Б. Рид
️️️️
Л. Фримен
82'
81'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Хоббс
Замена
Д. Брайан
️️️️
Д. Уильямс
76'
65'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. Оливейра
64'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
64'
Желтая карточка
Д. Фокс
60'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Бурк
ГОЛ! 2:0!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Д. Уильямс
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Д. Коджиа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
12
Эйлинг
33
Уильямс
44
Флинт
7
Пак
17
Беннетт
8
Смит
15
Фримен
26
Коджиа
18
Уилбрахам
4-3-3
24
Де Врис
13
Фокс
15
Пинильос
6
Уилсон
14
Хоббс
14
Бурк
8
Воган
23
Лэнсбери
20
Мендес
8
О'Грэди
7
Оливейра
33
Уильямс
23
Брайан
23
Брайан
33
Уильямс
17
Беннетт
2
Литтл
2
Литтл
17
Беннетт
15
Фримен
14
Рид
14
Рид
15
Фримен
14
Хоббс
20
Блэксток
20
Блэксток
14
Хоббс
14
Бурк
10
Уильямс
10
Уильямс
14
Бурк
7
Оливейра
16
Уорд
16
Уорд
7
Оливейра
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
29
Бен Хамер
ВР
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Бристоль Сити - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+