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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 12 декабря 2015
Хаддерсфилд Таун
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
84'
Г. Банн
7'
Д. Коджиа
30'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
89'
Замена
М. Литтл
️️️️
Л. Фримен
89'
Желтая карточка
Д. Брайан
ГОЛ! 1:2!
Г. Банн
Пас отдал
Д. Лолли
84'
83'
Желтая карточка
К. Эгард
78'
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Коджиа
75'
Замена
К. Эгард
️️️️
А. Уилбрахам
Желтая карточка
К. Демпси
64'
Замена
Г. Банн
️️️️
Н. Уэллс
61'
Замена
И. Миллер
️️️️
М. Патерсон
45'
30'
ГОЛ! 0:2!
Э. Флинт
Пас отдал
Л. Фримен
Замена
К. Демпси
️️️️
Э. Хьюс
18'
Пенальти не реализован!
Э. Хьюс
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
М. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-4
31
Стир
33
Чилвел
5
Хадсон
2
Смит
6
Хогг
44
Хьюс
9
Сканнелл
11
Лолли
10
Патерсон
21
Уэллс
4-3-1-2
34
Филдинг
26
Мур
12
Эйлинг
44
Флинт
23
Брайан
17
Беннетт
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
10
Патерсон
11
Миллер
11
Миллер
10
Патерсон
21
Уэллс
33
Банн
33
Банн
21
Уэллс
44
Хьюс
10
Демпси
10
Демпси
44
Хьюс
15
Фримен
2
Литтл
2
Литтл
15
Фримен
18
Уилбрахам
18
Эгард
18
Эгард
18
Уилбрахам
26
Коджиа
10
Кокс
10
Кокс
26
Коджиа
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
29
Мустафа Карайол
ЛВ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Крис Пауэлл
1
Макс О'Лири
ВР
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
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