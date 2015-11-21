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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 21 ноября 2015
Бристоль Сити
21.11.2015, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
39'
К. Эгард
73'
Ш. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
83'
Замена
С. Алуко
️️️️
М. Одубайо
Замена
М. Литтл
️️️️
Э. Беннетт
82'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Коджиа
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мэлони
Пас отдал
М. Диаме
Желтая карточка
Э. Беннетт
68'
62'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Ч. Акпом
ГОЛ! 1:0!
К. Эгард
39'
38'
Желтая карточка
Э. Робертсон
37'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
М. Доусон
35'
Желтая карточка
М. Доусон
22'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
13'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
4-3-1-2
34
Филдинг
44
Флинт
33
Уильямс
17
Бэйкер
12
Эйлинг
7
Пак
8
Смит
17
Беннетт
15
Фримен
26
Коджиа
18
Эгард
3-3-3-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
5
Магуайр
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
6
Клукас
17
Диаме
23
Хаддлстоун
29
Акпом
17
Беннетт
2
Литтл
2
Литтл
17
Беннетт
26
Коджиа
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
26
Коджиа
20
Доусон
33
Дэйвис
33
Дэйвис
20
Доусон
29
Акпом
15
Мэлони
15
Мэлони
29
Акпом
28
Одубайо
14
Алуко
14
Алуко
28
Одубайо
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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