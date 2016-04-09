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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 апреля 2016
Бристоль Сити
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
4 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
10'
Д. Уайлдсмит (АГ)
13'
Б. Рид
42'
Л. Томлин (П)
52'
Д. Коджиа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
К. Эгард
️️️️
Д. Коджиа
83'
79'
Желтая карточка
М. Матиаш
Желтая карточка
Э. Флинт
73'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Б. Рид
71'
57'
Замена
М. Матиаш
️️️️
А. Нухиу
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Коджиа
52'
45'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Лопес
45'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Э. МакГиди
Замена
С. Уогстафф
️️️️
Л. Томлин
45'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Томлин
42'
ГОЛ! 2:0!
Б. Рид
Пас отдал
Л. Фримен
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Уайлдсмит
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-2-2-2
12
О'Доннелл
23
Брайан
17
Бэйкер
44
Флинт
2
Мэтьюз
8
Смит
7
Пак
14
Рид
15
Фримен
26
Коджиа
17
Томлин
3-1-3-1-2
33
Уайлдсмит
12
Лис
6
Тернер
36
Пудил
20
Ли
14
Лопес
10
Беннэн
2
Палмер
46
МакГиди
9
Нухиу
45
Форестьери
17
Томлин
4
Уогстафф
4
Уогстафф
17
Томлин
26
Коджиа
18
Эгард
18
Эгард
26
Коджиа
14
Рид
27
Одемвингие
27
Одемвингие
14
Рид
46
МакГиди
23
Уоллес
23
Уоллес
46
МакГиди
9
Нухиу
7
Матиаш
7
Матиаш
9
Нухиу
14
Лопес
19
Жоао
19
Жоао
14
Лопес
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
Главный тренер
Джон Пембертон
32
Джек Хант
ПЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
Эштон Гэйт
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