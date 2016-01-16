Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Мидлсбро
Бристоль Сити - Мидлсбро: обзор матча 16 января 2016
Бристоль Сити
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
90+6'
У. Бернс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Мидлсбро
ГОЛ! 1:0!
У. Бернс
Пас отдал
Э. Флинт
90'
+6
Замена
М. Литтл
️️️️
Н. Бэйкер
90'
88'
Замена
А. Форшоу
️️️️
А. Клэйтон
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Коджиа
80'
Желтая карточка
У. Бернс
80'
73'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
С. Уогстафф
️️️️
Д. Уильямс
71'
64'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Кике
62'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Желтая карточка
Л. Эйлинг
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
19
Кике
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
12
Эйлинг
44
Флинт
33
Уильямс
23
Брайан
17
Бэйкер
7
Пак
8
Смит
14
Рид
26
Коджиа
7
Бернс
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
45
Аморебиета
37
Адома
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
7
Стуани
19
Кике
10
Нсуе
17
Бэйкер
2
Литтл
2
Литтл
17
Бэйкер
33
Уильямс
4
Уогстафф
4
Уогстафф
33
Уильямс
26
Коджиа
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
26
Коджиа
7
Клэйтон
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Клэйтон
19
Кике
35
Наджент
35
Наджент
19
Кике
Остались в запасе
Бристоль Сити
Мидлсбро
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Бристоль Сити - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Мидлсбро
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+