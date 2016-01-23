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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бристоль Сити
Лидс - Бристоль Сити: обзор матча 23 января 2016
Лидс
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
59'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бристоль Сити
Желтая карточка
Т. Адейеми
90'
+4
Замена
Т. Адейеми
️️️️
Л. Мерфи
90'
Желтая карточка
М. Антенуччи
90'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
С. Дукара
86'
77'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
М. Пак
ГОЛ! 1:0!
С. Дукара
Пас отдал
К. Вуд
59'
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Карайол
54'
Желтая карточка
Д. Беллуски
41'
26'
Желтая карточка
Д. Коджиа
23'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Сильвестри
6
Купер
25
Уоттон
18
Тэйлор
55
Беллуски
15
Даллас
23
Бридкатт
10
Кук
7
Мерфи
29
Карайол
15
Дукара
4-2-1-2
12
О'Доннелл
44
Флинт
12
Эйлинг
17
Бэйкер
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
15
Фримен
26
Коджиа
7
Бернс
7
Мерфи
15
Адейеми
15
Адейеми
7
Мерфи
15
Дукара
7
Антенуччи
7
Антенуччи
15
Дукара
29
Карайол
9
Вуд
9
Вуд
29
Карайол
7
Пак
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
7
Пак
Остались в запасе
Лидс
Бристоль Сити
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Стив Эванс
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Лидс - Бристоль Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Чарльз Брейкспир
(Суррей)
Стадион:
Элланд Роад
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