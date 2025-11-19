Семин поделился подробностями встречи с Дегтяревым

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, что происходило на встрече с Михаилом Дегтяревым.

Ранее стало известно, что с министром спорта РФ встретились Семин, Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Михаил Гершкович и другие.

«Обсудили много футбольных тем. Остановились на том, что самое главное сейчас – обратить внимание на детско-юношеский футбол, тренеров и их задачи. Будущее именно в этом.

Что касается лимита на легионеров, мнения были достаточно разные. Но все сошлись в том, что можно сократить количество иностранцев в заявке клубов РПЛ. Например, с 13 до 10. Также было мнение, что на поле должны выходить самые лучшие. Вне зависимости от того, иностранец это или русский.

Моя позиция: в заявке можно сократить количество иностранцев, а их количество на поле пусть определяет тренер. Если легионеры будут сильнее, пусть выходят все, кто в заявке. Если слабее – пусть сидят.

Обсуждалась тема и налога на легионеров. Например, если иностранцев в заявке будет больше, чем установлено лимитом, богатые команды должны будут заплатить определенный налог.

Еще было мнение – если приезжает иностранный тренер, он может привести не более трех помощников, а не семь или десять. Пускай приезжают только хорошие. Думаю, это разумно.

Министр хорошо знает всю статистику. Здорово, что его интересует мнение тренеров. Получилась хорошая беседа», – сказал Семин.