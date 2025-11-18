Введите ваш ник на сайте
  Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе

Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе

Сегодня, 17:42
7

Появились подробности встречи министра спорта РФ Михаила Дегтярева с экс-тренерами сборной России.

В обсуждении приняли участие председатель ООТФ [Объединение отечественных тренеров по футболу] Михаил Гершкович, а также Валерий Газзаев, Станислав Черчесов и Юрий Семин.

«Обсудили развитие детско-юношеского футбола, внедрение новых методик подготовки игроков, эффективность академий. Отдельный блок касался подготовки наставников: обновления стандарта, регулярной переаттестации тренеров и возрождения Высшей школы тренеров.

Обсудили предложения о минимальных квотах для молодых игроков, солидарных выплатах академиям и новом турнире для вторых составов команд.

Особая тема – экономика клубов, которым, несмотря на высокую степень зависимости от государственных финансов, выгоднее приобретать легионеров, нежели воспитывать своих игроков.

Эксперты предложили целый ряд мер: сокращение количества иностранцев в заявке, налоги на дополнительных легионеров, лимит на иностранных тренеров и усиление роли главного тренера при комплектовании состава», – сообщил источник.

Дегтярев подчеркнул, что все идеи и предложения экспертов будут детально проработаны и тщательно изучены.

Комментарии (7)
evgevg13
1763477741
Дегтярев подчеркнул, что все идеи и предложения экспертов будут детально проработаны и тщательно изучены. И в конце концов супер спортивный министр издаст указ: играть в футбол в стране руками и кубическим мячиком.
Ответить
Artemka444
1763478469
Что за бред Тока в России такое может быть
Ответить
Garrincha58
1763478733
Даёшь всероссийский референдум! Как нам дальше играть в футбол и по каким правилам международным или свои придумать
Ответить
Интерес
1763478902
Когда это было? Судя по всему, когда Черчесов был ещё безработным.
Ответить
...короче
1763479273
...это что за совет аксакалов при министерстве спорта?...
Ответить
Spartak_forv@
1763479574
Им предложили предложить,а они не смогли отказать столь уважающим людям из министерства
Ответить
  • Читайте нас: 