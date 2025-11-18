Стало известно, какие тренеры обсуждали с министром Дегтяревым революционные изменения в российском футболе

Появились подробности встречи министра спорта РФ Михаила Дегтярева с экс-тренерами сборной России.

В обсуждении приняли участие председатель ООТФ [Объединение отечественных тренеров по футболу] Михаил Гершкович, а также Валерий Газзаев, Станислав Черчесов и Юрий Семин.

«Обсудили развитие детско-юношеского футбола, внедрение новых методик подготовки игроков, эффективность академий. Отдельный блок касался подготовки наставников: обновления стандарта, регулярной переаттестации тренеров и возрождения Высшей школы тренеров.

Обсудили предложения о минимальных квотах для молодых игроков, солидарных выплатах академиям и новом турнире для вторых составов команд.

Особая тема – экономика клубов, которым, несмотря на высокую степень зависимости от государственных финансов, выгоднее приобретать легионеров, нежели воспитывать своих игроков.

Эксперты предложили целый ряд мер: сокращение количества иностранцев в заявке, налоги на дополнительных легионеров, лимит на иностранных тренеров и усиление роли главного тренера при комплектовании состава», – сообщил источник.

Дегтярев подчеркнул, что все идеи и предложения экспертов будут детально проработаны и тщательно изучены.