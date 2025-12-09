Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров

Стало известно, что более 50% россиян поддержали ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

Ранее за необходимость этого выступал министр спорта Михаил Дегтярев.

«АНО «Диалог» провела опрос 1900 человек по системе ривер-сэмплинг, разделив их на 2 группы.

Среди обычных людей более половины поддержали инициативу Минспорта и каждый 5-й был против. Среди болельщиков 2/3 голосовала за ужесточение ограничений для иностранцев и 1/3 высказалась против.

При этом из всех опрошенных интересуются футболом и смотрят матчи лишь 37%, тогда как в районе 60% оказались к нему безразличны.

Симпатию к каким либо клубам выразили около 30% человек. Самая популярная команда у них – это «Спартак». Далее идут «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Удивительно, но «Динамо» забралось выше «Барселоны», а «Балтика» – «Реала». Также стоит отметить, что в районе 50% респондентов не одобряют государственное финансирование клубов.

Подводя итог, можно смело утверждать, что с учетом мнения экспертов, высказанного заслуженными тренерами на встрече с Дегтяревым + результата опроса людей – зимой Минспорт подпишет приказ о поэтапном введении нового лимита на легионеров по схеме: 11+6 в сезоне-2026/27, 10+6|2027/28 и 10+5|2028/29.

Однако до этого момента документ должен быть выложен для публичного обсуждения на правительственной спец-площадке. И это может быть сделано уже в декабре», – написал журналист Иван Карпов.