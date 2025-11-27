Карпин ответил на угрозу со стороны Дегтярева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Михаила Дегтярева.

Карпин ранее выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Дегтярев после этого заявил: «Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

– Вы резко отвечали министру спорта. Не боитесь последствий?

– С моей стороны не было резкости в отношении министра. Я отвечал на вопросы журналистов, высказывал свое мнение. Какие должны быть последствия?

– Попадете в опалу. Как говорит министр, он может не согласовать вашу кандидатуру.

– Если для согласования моей кандидатуры мне необходимо было бы врать, то такое согласование мне вряд ли было бы нужно.

– Против своих принципов не пойдете?

– Не пойду.