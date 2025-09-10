Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на итог матча Норвегия – Молдавия (11:1) в отборе ЧМ-2026.

5+2 оформил Эрлинг Холанд.

Норвегия с отрывом лидирует в группе.

Молдавия идет последней с 0 очков.

«Норвежцы накидали 11:1 молдаванам в отборочном матче ЧМ-2026. У Эрлинга Холанда – 5+2. В НХЛ это было бы повторение рекорда по очкам за матч для российского хоккеиста – только наоборот. У Сергея Макарова в 1990 году за «Калгари» в матче с «Эдмонтоном» было 2+5. «Калгари» тогда выиграл – 10:4, немножко не дотянув по голам до норвежцев.

Слушайте, ну если Норвегия 3:0 Италию кромсает и ни очка в группе пока не теряет, почему она не может 11 Молдове закинуть? Похоже, эти ребята настроены расплатиться за все предыдущие неудачи в отборах. Там есть кому», – написал Рабинер.