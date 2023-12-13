Определены 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» и «Копенгаген» вышли в 1/8 финала ЛЧ по итогам первого игрового дня 6-го тура группового этапа.
Теперь известны 14 из 16 участников плей-офф главного еврокубка.
- «Бавария»
- «Реал»
- «Реал Сосьедад»
- «Интер»
- «Манчестер Сити»
- «РБ Лейпциг»
- «Барселона»
- «Атлетико»
- «Лацио»
- «Боруссия Д»
- «Арсенал»
- ПСВ
- «Наполи»
- «Копенгаген»
На два оставшихся места претендуют:
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Источник: «Бомбардир»