Определены 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» и «Копенгаген» вышли в 1/8 финала ЛЧ по итогам первого игрового дня 6-го тура группового этапа.

Теперь известны 14 из 16 участников плей-офф главного еврокубка.

На два оставшихся места претендуют:

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