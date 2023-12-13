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    Определены 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

    «Наполи» и «Копенгаген» вышли в 1/8 финала ЛЧ по итогам первого игрового дня 6-го тура группового этапа.

    Теперь известны 14 из 16 участников плей-офф главного еврокубка.

    На два оставшихся места претендуют:

    • «Порту» и «Шахтер»
    • «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Милан»

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    Источник: «Бомбардир»

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