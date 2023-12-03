Ромащенко прокомментировал победу «Ахмата» над «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Грозненцы покинули зону вылета.

У них забили Гамид Агаларов и Светослав Ковачев.

«Спартак» остался в РПЛ 7-м.

– Тяжелая игра. Тем не менее, хочется поблагодарить ребят за терпение, старание, много потраченных сил, которые были отданы для победы. Мы долго шли к этому, не сдавались, несмотря на сложности, которые мы испытывали. Чуть‑чуть не получалось играть в первом тайме, забитый мяч немного воодушевил. Тем не мене, детская ошибка при организации оборонительных действий привела к пропущенному мячу.

Я поздравлю не только команду, руководство, но и болельщиков, которые оказали нам сумасшедшую поддержку. Это давало дополнительные силы команде. Рады, что взяли три очка, но работы предстоит очень много. Через такие трудные победы рождается или перерождается команда.

– Можно сказать, что камень с плеч упал?

– Если визуально оно не ощущалось, то до игры мы об этом говорили. Я и раньше об этом твердил. Но на футбольном поле это сказывается, психология влияет на любые команды, даже на топовые, мы не исключение. Надеюсь, что станет полегче, нужно было шаг сделать. Понимали, что рано или поздно он бы случился. Иногда надо, не показывая что‑то чудесное, добывать три очка. Такие игры бывают, они тоже нужны.