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    • Ромащенко прокомментировал победу «Ахмата» над «Спартаком»

    Ромащенко прокомментировал победу «Ахмата» над «Спартаком»

    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

    – Тяжелая игра. Тем не менее, хочется поблагодарить ребят за терпение, старание, много потраченных сил, которые были отданы для победы. Мы долго шли к этому, не сдавались, несмотря на сложности, которые мы испытывали. Чуть‑чуть не получалось играть в первом тайме, забитый мяч немного воодушевил. Тем не мене, детская ошибка при организации оборонительных действий привела к пропущенному мячу.

    Я поздравлю не только команду, руководство, но и болельщиков, которые оказали нам сумасшедшую поддержку. Это давало дополнительные силы команде. Рады, что взяли три очка, но работы предстоит очень много. Через такие трудные победы рождается или перерождается команда.

    – Можно сказать, что камень с плеч упал?

    – Если визуально оно не ощущалось, то до игры мы об этом говорили. Я и раньше об этом твердил. Но на футбольном поле это сказывается, психология влияет на любые команды, даже на топовые, мы не исключение. Надеюсь, что станет полегче, нужно было шаг сделать. Понимали, что рано или поздно он бы случился. Иногда надо, не показывая что‑то чудесное, добывать три очка. Такие игры бывают, они тоже нужны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 21:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2168

      rac531 5 часов назад

      Ромащенко доволен - Бериша ЕГО УСТАНОВКУ НАПАДЕНИЯ НА АБАСКАЛЯ ВЫПОЛНЛИ)
      Интересно, какую премию этот бан...еровец выпишет Берише?

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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY > rac531 3 часа назад

      А что такого сделал Бериша!!)) Порадовался голу и ! Если в вашей секте все отшибленные так что !! Вы не с в и н ь и,вы дикие к а б а н ы

      0
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      Рейтинг: +2811

      моэм 11 часов назад

      Обе команды соревновались в том чья защита больше " накосячит " ....но проблем в защите все таки больше у Ахмата , просто Спартак их не использовал....восемь глаз смотрело , НЕ МЕШАЯ , на Пруцева с мячом и никто на одинокого Зеньковского в штрафной....никто " не держал" ни Пруцева ни Зеньковского....так в защите играть нельзя !

      0
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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 12 часов назад

      Молодцы) унизили это недоразумение Спартак

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      Рейтинг: +4987

      шахта Заполярная > TIMOTHY 9 часов назад

      Локо покруче опустило голубое недоразумение из бразилии. На сильдерееча без слез смотреть было нельзя.

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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY > шахта Заполярная 3 часа назад

      Так то Локо!! Понимаешь ты, Локо!! Не Ахмат,ни Орен ни Факел,а целый Локо!! Совсем в шахте мозг закрыли)) упырь

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