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    РФС назначил судей на 12-й тур чемпионата России

    Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матчи 12-го тура РПЛ.

    Тур разделен на два игровых дня – по четыре встречи в субботу и воскресенье.

    21 октября (суббота)

    «Оренбург»«Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Рубин» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

    «Локомотив»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

    «Балтика»«Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

    22 октября (воскресенье)

    «Урал»«Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Спартак»«Пари НН»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.

    «Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ростов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +920

      АКС-74У 1 минуту назад

      Три команды, - ЦСКА, Зенит и Ахмат - выделены черным цветом. Что это значит, что судьи должны обеспечить им победу?

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      Рейтинг: +1363

      Дубина 37 минут назад

      Позор бзяниту

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