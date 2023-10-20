Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС назначил судей на 12-й тур чемпионата России

20 октября 2023, 14:20
5

Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матчи 12-го тура РПЛ.

Тур разделен на два игровых дня – по четыре встречи в субботу и воскресенье.

21 октября (суббота)

«Оренбург»«Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика»«Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

22 октября (воскресенье)

«Урал»«Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак»«Пари НН»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

Еще по теме:
«Оренбург» подпишет форварда из Ирана
«Спартак» расстался с Классеном 9
Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита» 6
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Крылья Советов Динамо ЦСКА Локомотив Рубин Ростов Оренбург Факел Сочи Нижний Новгород Ахмат Урал Балтика Карасев Сергей Иванов Cергей Левников Кирилл Амелин Алексей Москалев Владимир Кукуляк Евгений Чистяков Артем Кукуян Павел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1697803605
Позор бзяниту
Ответить
АКС-74У
1697805762
Три команды, - ЦСКА, Зенит и Ахмат - выделены черным цветом. Что это значит, что судьи должны обеспечить им победу?
Ответить
MaxRnD
1697807911
Левникова ещё не попёрли из судейства ?
Ответить
Главные новости
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
2
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
2
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
4
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
1
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
5
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+