РФС назначил судей на 12-й тур чемпионата России

Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матчи 12-го тура РПЛ.

Тур разделен на два игровых дня – по четыре встречи в субботу и воскресенье.

21 октября (суббота)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

22 октября (воскресенье)

«Урал» – «Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.