Опубликован состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с заявкой на ближайшие игры.
В состав включены 27 футболистов 2004-2005 годов рождения.
Вратари: Богдан Москвичев («Зенит»), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»);
Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей»), Матвей Лукин, Рядно Михаил (оба – ЦСКА), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Грибакин («Чертаново»), Егор Погостнов («Локомотив»);
Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков («Урал»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Иван Пяткин («Ротор»), Алексей Колтаков («Ростов»), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба – «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново»), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Зазвонкин («Динамо»);
Нападающие: Александр Чупаев («Динамо»), Кирилл Никишин («Локомотив»), Александр Кокшаров («Краснодар»).
- Российская молодежка проведет учебно-тренировочный сбор в Бразилии.
- 9 октября команда отправится в Сан-Паулу, где проведет 4 товарищеских матча с молодeжными командами бразильских клубов.
- Соперниками россиян станут «Палмейрас» U20, «Сантос» U20, «СКА Бразил», «Ред Булл Брагантино» U20.