Опубликован состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с заявкой на ближайшие игры.

В состав включены 27 футболистов 2004-2005 годов рождения.

Вратари: Богдан Москвичев («Зенит»), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»);

Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей»), Матвей Лукин, Рядно Михаил (оба – ЦСКА), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Грибакин («Чертаново»), Егор Погостнов («Локомотив»);

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков («Урал»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Иван Пяткин («Ротор»), Алексей Колтаков («Ростов»), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба – «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново»), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Зазвонкин («Динамо»);

Нападающие: Александр Чупаев («Динамо»), Кирилл Никишин («Локомотив»), Александр Кокшаров («Краснодар»).