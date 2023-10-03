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    • Опубликован состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

    Опубликован состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с заявкой на ближайшие игры.

    В состав включены 27 футболистов 2004-2005 годов рождения.

    Вратари: Богдан Москвичев («Зенит»), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»);

    Защитники: Ярослав Крашевский («Енисей»), Матвей Лукин, Рядно Михаил (оба – ЦСКА), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Грибакин («Чертаново»), Егор Погостнов («Локомотив»);

    Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков («Урал»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Иван Пяткин («Ротор»), Алексей Колтаков («Ростов»), Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура (оба – «Краснодар»), Иван Иванов («Чертаново»), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Зазвонкин («Динамо»);

    Нападающие: Александр Чупаев («Динамо»), Кирилл Никишин («Локомотив»), Александр Кокшаров («Краснодар»).

    • Российская молодежка проведет учебно-тренировочный сбор в Бразилии.
    • 9 октября команда отправится в Сан-Паулу, где проведет 4 товарищеских матча с молодeжными командами бразильских клубов.
    • Соперниками россиян станут «Палмейрас» U20, «Сантос» U20, «СКА Бразил», «Ред Булл Брагантино» U20.

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    Источник: сайт РФС

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    03.10.2023 17:35
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