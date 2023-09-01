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    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций-2023/24

    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

    Группа A: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «КИ Клаксвик».

    Группа B: «Гент», «Маккаби Тель-Авив», «Заря», «Брейдаблик».

    Группа C: «Динамо Загреб», «Виктория Пльзень», «Астана», «Балкани».

    Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».

    Группа E: «АЗ Алкмаар», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».

    Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».

    Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин».

    Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак Трнава», «Нордшелланд».

    • Российские клубы не участвуют в еврокубках из-за санкций от УЕФА.
    • 1-й тур группового этапа ЛК будет сыгран 21 сентября.
    • Действующий победитель турнира – «Вест Хэм».

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 16:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 1 сентября, 17:16

      Группа А.
      Фарерский "КИ Клаксвик" последовательно выбил чемпиона Венгрии и Швеции, надо будет понаблюдать за командой.

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