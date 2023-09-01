Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций-2023/24

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.
Группа A: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «КИ Клаксвик».
Группа B: «Гент», «Маккаби Тель-Авив», «Заря», «Брейдаблик».
Группа C: «Динамо Загреб», «Виктория Пльзень», «Астана», «Балкани».
Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».
Группа E: «АЗ Алкмаар», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».
Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин».
Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак Трнава», «Нордшелланд».
- Российские клубы не участвуют в еврокубках из-за санкций от УЕФА.
- 1-й тур группового этапа ЛК будет сыгран 21 сентября.
- Действующий победитель турнира – «Вест Хэм».
Источник: «Бомбардир»