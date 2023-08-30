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  • Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной России 49 игроков

Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной России 49 игроков

30 августа 2023, 21:16
16

Тренерский штаб сборной России опубликовал состав на сентябрьский сбор (4-12 сентября). В нем 49 футболистов.

  • Сборная в сентябре проведет 2 товарищеских матча, официально о них РФС сообщит позже.
  • Команда не собирась с марта.
  • Сборная Россия отстранена от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артeм Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА, Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов», Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН», Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).

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Комментарии (16)
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ВетеR
1693420185
на игру с Египтом нужно 90 вызывать, серьёзная игра намечается
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Александр.Т.
1693420626
Два игрока с команды чемпиона
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rash1959
1693420845
Новый формат футбола - 100Х100 ?
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fanchik
1693422986
У Карпина "крутая" подстраховка по игракам у него голова наверное кружится от такого обилия футболистов,50 приглашены на промотр вместе с ним.А что в чемпионате и в кубке нельзя просмотреть кто на что способен для сборной,наверное тренерство в Ростове не дает всех способных просмотреть,проще собрать всех в "кучу", а там дальше разберемся.А где же штат помошников сборной,которые должны отслеживать перспективных для сборной,чем они занимаются.
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FCSpartakM
1693423911
короче все у кого есть паспорт РФ и 2 ноги
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odessakmv
1693433473
Правильно. Товарки, как обычно сорвутся в последний момент, будут играть между собой мини турнир 4-х команд
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Марк Аврелий!
1693440127
Сам Головин будет! Ух ты! Охренеть! (против Головина НИЧЕГО НЕ имеб)
Ответить
vsolon
1693457566
епт....меня забыл..)))
Ответить
Freyd
1693461371
Для чего этот бесполезный сбор,кто может объяснить?
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zigbert
1693507675
Почти четыре состава. Можно даже устроить турнир "междусобойчик".
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