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    • Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной России 49 игроков

    Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной России 49 игроков

    Тренерский штаб сборной России опубликовал состав на сентябрьский сбор (4-12 сентября). В нем 49 футболистов.

    • Сборная в сентябре проведет 2 товарищеских матча, официально о них РФС сообщит позже.
    • Команда не собирась с марта.
    • Сборная Россия отстранена от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.

    Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

    Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артeм Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА, Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов», Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН», Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи).

    Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 21:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +955

      FCSpartakM 35 минут назад

      короче все у кого есть паспорт РФ и 2 ноги

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      Рейтинг: +1213

      fanchik 50 минут назад

      У Карпина "крутая" подстраховка по игракам у него голова наверное кружится от такого обилия футболистов,50 приглашены на промотр вместе с ним.А что в чемпионате и в кубке нельзя просмотреть кто на что способен для сборной,наверное тренерство в Ростове не дает всех способных просмотреть,проще собрать всех в "кучу", а там дальше разберемся.А где же штат помошников сборной,которые должны отслеживать перспективных для сборной,чем они занимаются.

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      Рейтинг: +167

      BoevStas1 1 час назад

      Корми их,перелеты и тд...зачем такие траты???

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      Рейтинг: +54

      The only one 1 час назад

      Правильно- не хрен мхом обрастать. молодёжь надо обкатывать

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      Рейтинг: +4406

      mutabor0992 1 час назад

      Ну и зачем столько оглаедов???Валере,что неХер делать?Так пусть как тот кот из поговорки сделает.

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      Рейтинг: +6611

      rash1959 1 час назад

      Новый формат футбола - 100Х100 ?

      1
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      Рейтинг: +313

      Александр.Т. 1 час назад

      Два игрока с команды чемпиона

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      Рейтинг: +259

      russkiisergei > Александр.Т. 1 час назад

      а, ты знаешь в команде чемпионе больше нормальных РОССИЙСКИХ игроков?

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      Рейтинг: +313

      Александр.Т. > russkiisergei 1 час назад

      Да Клаудиньо ))) а Еще Фернандес )))

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      Рейтинг: +12331

      ВетеR 1 час назад

      на игру с Египтом нужно 90 вызывать, серьёзная игра намечается

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