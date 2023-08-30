Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной России 49 игроков

Тренерский штаб сборной России опубликовал состав на сентябрьский сбор (4-12 сентября). В нем 49 футболистов.

Сборная в сентябре проведет 2 товарищеских матча, официально о них РФС сообщит позже.

Команда не собирась с марта.

Сборная Россия отстранена от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба ­– «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артeм Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба ­– «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все – ЦСКА, Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург), Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов», Самара), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба – «Пари НН», Нижний Новгород»), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Фeдор Чалов (ЦСКА, Москва), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).

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