Широков прокомментировал тюремный приговор Промеса

Ты сокамерник Промеса.Твой дом-тюрьма.
Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
– Дело Промеса и реакция Спартака. Как вы думаете, Квинси закончит карьеру в России? Ведь если он вернется в Голландию, то его посадят?
– Видимо, да. Поэтому, думаю, он связывает свое будущее с Россией. У них там в Голландии есть срок давности преступления? Там же не убийство вроде было, а причинение вреда здоровью. Он же там кого-то ножиком пырнул.
– Не пора ли Промесу взять российское гражданство?
– А толку-то? Он же все равно будет считаться легионером в РПЛ, потому что заигран за сборную. А для жизни в России ему и без нашего паспорта комфортно.
– Важный игрок для «Спартака»?
– Безусловно. В прошлом году он забил 20 голов в чемпионате и еще пять – на кубок.
- Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.