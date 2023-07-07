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Широков прокомментировал тюремный приговор Промеса

7 июля 2023, 10:23
2

Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

– Дело Промеса и реакция Спартака. Как вы думаете, Квинси закончит карьеру в России? Ведь если он вернется в Голландию, то его посадят?

– Видимо, да. Поэтому, думаю, он связывает свое будущее с Россией. У них там в Голландии есть срок давности преступления? Там же не убийство вроде было, а причинение вреда здоровью. Он же там кого-то ножиком пырнул.

– Не пора ли Промесу взять российское гражданство?

– А толку-то? Он же все равно будет считаться легионером в РПЛ, потому что заигран за сборную. А для жизни в России ему и без нашего паспорта комфортно.

– Важный игрок для «Спартака»?

– Безусловно. В прошлом году он забил 20 голов в чемпионате и еще пять – на кубок.

  • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Промес Квинси
Комментарии (2)
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Купа Купыч
1688719415
Ты сокамерник Промеса.Твой дом-тюрьма.
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АлексМак
1688724174
Промеса -ВОН из России! И чем быстрее, тем лучше,- итак реноме Сраптака подмочено...
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