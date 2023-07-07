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    Широков прокомментировал тюремный приговор Промеса

    Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    – Дело Промеса и реакция Спартака. Как вы думаете, Квинси закончит карьеру в России? Ведь если он вернется в Голландию, то его посадят?

    – Видимо, да. Поэтому, думаю, он связывает свое будущее с Россией. У них там в Голландии есть срок давности преступления? Там же не убийство вроде было, а причинение вреда здоровью. Он же там кого-то ножиком пырнул.

    – Не пора ли Промесу взять российское гражданство?

    – А толку-то? Он же все равно будет считаться легионером в РПЛ, потому что заигран за сборную. А для жизни в России ему и без нашего паспорта комфортно.

    – Важный игрок для «Спартака»?

    – Безусловно. В прошлом году он забил 20 голов в чемпионате и еще пять – на кубок.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +80

      Купа Купыч 1 час назад

      Ты сокамерник Промеса.Твой дом-тюрьма.

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      Рейтинг: +25152

      bset 1 час назад

      Где приговор для Широкова?

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      Рейтинг: +15404

      Алексей З 1 час назад

      Чтобы "замусолить" тему перехода Фернандеса, по приказу из архива достают дело Промеса.
      Конечно зачем "марать" Зенит , когда Спартак под рукой.

      0
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      Рейтинг: +5085

      fakeid > Алексей З 1 час назад

      ипать ты даун. то есть, сотня новостей, где уже просто ВСЕ высказались про странный переход фернандеса, от игроков, экспертов, журналистов, официальных представителей коней и т.д. - это ты не заметил. но одна малюсенькая новость про чёрного зулуса-уголовника — и ты уже визжишь про заговор против спартака, с целью не марать зенит. откуда вы такие только берётесь.

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      Рейтинг: +153

      Айболид > Алексей З 1 час назад

      Снова подтверждаешь свой "запущенный случай" , трепло .

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      Рейтинг: +20857

      Cleaner 2 часа назад

      И у Широкова, после того, как он бил лежащего на поле судью на глазах у зрителей, хватает НАГЛОСТИ рассуждать о Промесе! Широков, заткнись и сиди тихо...(((

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      Рейтинг: +20857

      Cleaner 2 часа назад

      ГОПНИК ШИРОКОВ, тебя ОТМАЗАЛИ! Жил бы ты в Голландии, получил бы срок.

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