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  • «Будем стараться не зашквариваться»: судья Кукуян – перед матчем «Зенит» – «Спартак»

«Будем стараться не зашквариваться»: судья Кукуян – перед матчем «Зенит» – «Спартак»

6 мая 2023, 12:48
11

Судья Павел Кукуян поучаствовал в съемках нового выпуска «Хуже в мире арбитра я не видел» на ютуб-канале РФС.

В ходе шоу он ответил на вопросы хейтеров.

– Кукуян перспективный арбитр, пока вроде не успел особо зашквариться, дай бог, чтобы и дальше в том же духе, толковые судьи нам очень нужны.

– Спасибо за комментарий, будем стараться не зашквариваться.

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Источник: ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кукуян Павел
Комментарии (11)
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Ziklop
1683367845
посадить на свисток всех , в пользу бразильцев будет. или опять вольная борьба и драка?
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paracetamol
1683368350
Что значит зашквариваться? Объясните мне, это на русском, на сленге или на хохло-майданном?
Ответить
ilichkadr
1683373692
Всё зависит от того, сколько и кто занесёт........
Ответить
АЛЕКС 58
1683375161
Кукуян приписан к Зениту?
Ответить
BarStep
1683375252
Ну во первых это сказал не он, да и матч Зенит-Спартак здесь никаким боком.. Я худею с этого бомбардира!
Ответить
ААМ
1683380021
Язык судьи - его враг
Ответить
subbotaspartak
1683386013
не успел особо зашквариться... это точно журналист сказал? Ты, в таком случае, не закукуянься
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GoldPlayFIFARus9
1683393792
Ничего страшного, московское судейство нас не страшит, нам всё по барабану, мы болеем за Зенит!
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