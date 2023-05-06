«Будем стараться не зашквариваться»: судья Кукуян – перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Судья Павел Кукуян поучаствовал в съемках нового выпуска «Хуже в мире арбитра я не видел» на ютуб-канале РФС.

В ходе шоу он ответил на вопросы хейтеров.

– Кукуян перспективный арбитр, пока вроде не успел особо зашквариться, дай бог, чтобы и дальше в том же духе, толковые судьи нам очень нужны.

– Спасибо за комментарий, будем стараться не зашквариваться.

В воскресенье, 7 мая, Кукуян обслужит матч 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Начало – в 18:00 мск.

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

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