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    • «Будем стараться не зашквариваться»: судья Кукуян – перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    «Будем стараться не зашквариваться»: судья Кукуян – перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Судья Павел Кукуян поучаствовал в съемках нового выпуска «Хуже в мире арбитра я не видел» на ютуб-канале РФС.

    В ходе шоу он ответил на вопросы хейтеров.

    – Кукуян перспективный арбитр, пока вроде не успел особо зашквариться, дай бог, чтобы и дальше в том же духе, толковые судьи нам очень нужны.

    – Спасибо за комментарий, будем стараться не зашквариваться.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    06.05.2023 12:48
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +6080

      GoldPlayFIFARus9 6 мая, 20:23

      Ничего страшного, московское судейство нас не страшит, нам всё по барабану, мы болеем за Зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak 6 мая, 18:13

      не успел особо зашквариться... это точно журналист сказал?
      Ты, в таком случае, не закукуянься

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5536

      ААМ 6 мая, 16:33

      Язык судьи - его враг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 6 мая, 15:56

      Все будет решаться в Ростове, пока там главное событие этого тура, потом будут разговоры о судье

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7975

      BarStep 6 мая, 15:14

      Ну во первых это сказал не он,
      да и матч Зенит-Спартак здесь никаким боком..

      Я худею с этого бомбардира!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 6 мая, 15:12

      Кукуян приписан к Зениту?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18705

      ilichkadr 6 мая, 14:48

      Всё зависит от того, сколько и кто занесёт........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 13:19

      Что значит зашквариваться? Объясните мне, это на русском, на сленге или на хохло-майданном?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2552

      Челнинец > paracetamol 6 мая, 14:41

      не продаться Газпрому, хотя все это делают

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18705

      ilichkadr > paracetamol 6 мая, 14:47

      Зашквариваться - тюремный жаргон. Запачкаться, облажаться..........и т.д., синонимов в русском языке предостаточно....................

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol > ilichkadr 6 мая, 18:58

      Кукуян зэк что-ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4136

      Ziklop 6 мая, 13:10

      посадить на свисток всех , в пользу бразильцев будет.
      или опять вольная борьба и драка?

      0
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