«Будем стараться не зашквариваться»: судья Кукуян – перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Судья Павел Кукуян поучаствовал в съемках нового выпуска «Хуже в мире арбитра я не видел» на ютуб-канале РФС.
В ходе шоу он ответил на вопросы хейтеров.
– Кукуян перспективный арбитр, пока вроде не успел особо зашквариться, дай бог, чтобы и дальше в том же духе, толковые судьи нам очень нужны.
– Спасибо за комментарий, будем стараться не зашквариваться.
- В воскресенье, 7 мая, Кукуян обслужит матч 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».
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Источник: ютуб-канал РФС