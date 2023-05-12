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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Краснодар»: 27 тур РПЛ, 13 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Краснодар»: 27 тур РПЛ, 13 мая 2023

    «Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Роман Сафьян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 53 (5,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Далер Кузяев.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.46
    • Ничья – 5.20
    • Победа «Краснодара» – 6.60

    Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

    Где смотреть матч Зенит – Краснодар

    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2023 22:34
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