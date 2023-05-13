«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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Ориентировочные составы:
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Родригао, Вячеслав Караваев – Клаудиньо, Далер Кузяев, Вильмар Барриос – Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
- Краснодар: Матвей Сафонов – Кристиан Рамирес, Вячеслав Литвинов, Хуниор Алонсо, Сергей Волков – Ильзат Ахметов, Эдуард Сперцян, Кевин Ленини – Джон Кордоба, Жоао Бачи, Олакунле Олусегун.
Судья: Роман Сафьян (Россия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 53 (5,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Далер Кузяев.
Коэффициенты:
- Победа «Зенита» – 1.46
- Ничья – 5.20
- Победа «Краснодара» – 6.60
Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)
Источник: «Бомбардир»