«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Ориентировочные составы:

Судья: Роман Сафьян (Россия)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 53 (5,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 22

Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Далер Кузяев.

Коэффициенты:

Победа «Зенита» – 1.46

Ничья – 5.20

Победа «Краснодара» – 6.60

Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

Где смотреть матч Зенит – Краснодар