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    Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: 27 тур РПЛ, 13 мая 2023

    «Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    «Зенит» гарантировал себе первое место, на счету петербуржцев 64 очка. «Краснодар» с 42 очками идет на шестой строчке.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Далер Кузяев.

    • Матч состоится в субботу, 13 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,45. На ничью можно поставить за 5,40. На выигрыш «Химок» дают 6,60.

    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 19:19
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