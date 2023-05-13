«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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«Зенит» гарантировал себе первое место, на счету петербуржцев 64 очка. «Краснодар» с 42 очками идет на шестой строчке.
Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Далер Кузяев.
- Матч состоится в субботу, 13 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 16:30 мск.
«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,45. На ничью можно поставить за 5,40. На выигрыш «Химок» дают 6,60.
Источник: «Бомбардир»