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    Ерохин: «Спартак» в матче с «Зенитом» заслуживал большего»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин похвалил «Спартак» за очный матч 26-го тура РПЛ (3:2).

    «Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!

    Принципиально ли было стать чемпионом именно против «Спартака»? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала. Для нас бонус, что есть еще четыре тура, в которых мы будем играть в статусе чемпиона и наслаждаться победой», – сказал Ерохин.

    • «Зенит» досрочно оформил чемпионство.
    • Оно 5-е подряд для команды.
    • Теперь у «Зенита» на логотипе 2 звезды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2023 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4208

      raritet 1 час назад

      Нужно прежде всего что Зенит не играл. Это особенно было заметно в моменте с первым спартаковским голом. А Спартак в самом деле очень хорошо выглядел в этой игре. С аутсайдерами лиги расслабляются и отсюда проблемы. Предполагаю, если состав этот наиграть еще пару сезонов, то из тройки призеров он не скатится к середнякам. Что не говори, у Спартака очень большая армия болельщиков.

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