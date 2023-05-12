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Ерохин: «Спартак» в матче с «Зенитом» заслуживал большего»

12 мая 2023, 19:50
2

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин похвалил «Спартак» за очный матч 26-го тура РПЛ (3:2).

«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!

Принципиально ли было стать чемпионом именно против «Спартака»? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала. Для нас бонус, что есть еще четыре тура, в которых мы будем играть в статусе чемпиона и наслаждаться победой», – сказал Ерохин.

  • «Зенит» досрочно оформил чемпионство.
  • Оно 5-е подряд для команды.
  • Теперь у «Зенита» на логотипе 2 звезды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ерохин Александр
Комментарии (2)
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raritet
1683921209
Нужно прежде всего что Зенит не играл. Это особенно было заметно в моменте с первым спартаковским голом. А Спартак в самом деле очень хорошо выглядел в этой игре. С аутсайдерами лиги расслабляются и отсюда проблемы. Предполагаю, если состав этот наиграть еще пару сезонов, то из тройки призеров он не скатится к середнякам. Что не говори, у Спартака очень большая армия болельщиков.
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Garrincha58
1683956371
принципиальный ты наш скамеечник молчал бы лучше суперигрочишка от газпромовской зарплаты просто не оторвать а карьера футболиста проходит быстро и кому ты нужен после скамейки только в Асмарал какой нибудь
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