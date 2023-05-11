«Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что ЭСК РФС собирается поддержать решения арбитра Павла Кукуяна по двум спорным эпизодам в матче с «Зенитом».
«К поддержке ЭСК решений Кукуяна отношусь так же, как и к поддержке решений Левникова, – с юмором и улыбкой. Там рука руку моет.
А то, что Кукуян будет судить в пользу одной из команд, было предсказуемо. Как и было предсказуемо, что Левников станет помогать «Спартаку», хотя его решениями я был недоволен.
К сожалению, у нас сложилась такая структура судейства и футбола, где одни команды гораздо более привилегированы по отношению к другим», – сказал Червиченко.
- «Зенит» победил со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам: неназначенный пенальти в ворота петербуржцев и момент с фолом на Романе Зобнине в голевой атаке на ворота москвичей.
Источник: «Спорт-Экспресс»