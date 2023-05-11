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  • «Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

«Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

11 мая 2023, 19:55
11

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что ЭСК РФС собирается поддержать решения арбитра Павла Кукуяна по двум спорным эпизодам в матче с «Зенитом».

«К поддержке ЭСК решений Кукуяна отношусь так же, как и к поддержке решений Левникова, – с юмором и улыбкой. Там рука руку моет.

А то, что Кукуян будет судить в пользу одной из команд, было предсказуемо. Как и было предсказуемо, что Левников станет помогать «Спартаку», хотя его решениями я был недоволен.

К сожалению, у нас сложилась такая структура судейства и футбола, где одни команды гораздо более привилегированы по отношению к другим», – сказал Червиченко.

  • «Зенит» победил со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом.
  • «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам: неназначенный пенальти в ворота петербуржцев и момент с фолом на Романе Зобнине в голевой атаке на ворота москвичей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей Кукуян Павел
Комментарии (11)
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NewLife
1683827433
Бомбардир, у вас кто-то получил несанкционированный доступ к администрированию сайта, или это минусование ваших рук дело ? Объяснитесь.
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ААМ
1683868104
Лучше бы ему промолчать. Пусть вспомнит, как судят СПАМ. Сколько пеналов бил Зенит и Сколько СПАМ?
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То ли ещё будет
1683881411
Дожили. Даже Червь уже не выдержал, хоть и постоянно до этого поливал Спартак помоями. Надо же быть такими позорниками, чтобы квакать в поддержку явно накосячившего в матче судьи. Одним словом - уроды.
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Spirit_78
1683899254
Когда ЭСК выносило вердикты, подтверждающие правоту судей в решениях против Зенита, хейтеры ссылались на эти вердикты как на авторитетный источник. Как только ЭСК подтверждает правоту судей в решениях в пользу Зенита - ЭСК сразу становится продажным, до следующего эпизода с подтверждённым решением против Зенита. Это в двух предложениях логика зенитовских хейтеров. Д.в.о.й.ные стандарты в действии)
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