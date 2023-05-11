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    • «Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

    «Рука руку моет»: Червиченко – о поддержке ЭСК решений Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что ЭСК РФС собирается поддержать решения арбитра Павла Кукуяна по двум спорным эпизодам в матче с «Зенитом».

    «К поддержке ЭСК решений Кукуяна отношусь так же, как и к поддержке решений Левникова, – с юмором и улыбкой. Там рука руку моет.

    А то, что Кукуян будет судить в пользу одной из команд, было предсказуемо. Как и было предсказуемо, что Левников станет помогать «Спартаку», хотя его решениями я был недоволен.

    К сожалению, у нас сложилась такая структура судейства и футбола, где одни команды гораздо более привилегированы по отношению к другим», – сказал Червиченко.

    • «Зенит» победил со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом.
    • «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам: неназначенный пенальти в ворота петербуржцев и момент с фолом на Романе Зобнине в голевой атаке на ворота москвичей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 19:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= 21 минуту назад

      позор бзенету воровскому клубу милерка

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      Рейтинг: +18157

      Barmaleushka 8 часов назад

      Нога ногу моет .

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      Рейтинг: +18300

      NewLife 8 часов назад

      Бомбардир, у вас кто-то получил несанкционированный доступ к администрированию сайта, или это минусование ваших рук дело ? Объяснитесь.

      1
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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька > NewLife 8 часов назад

      Хрюкнул раз - 1 минус, хрюкнул 2 раза - 2 минуса, так дохрюкаешься, что скоро в минуса уйдёшь. Короч - это налог на хряков, я с одменом договорился !

      0
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      Рейтинг: +13601

      R_a_i_n > кaстрюлька 7 часов назад

      Ты с мозгом договриться не можешь, язык твой болтается как в ведре с говном. О каком одмене ты говоришь-то, мчо кастрюлеголовое?

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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька > R_a_i_n 7 часов назад

      Убыток, твоё жалобное похрюкивание меня может заинтересовать только в психиатрической плоскости. Если сильно подгорело, сядь в лужу и хрюкай там

      0
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      Рейтинг: +3561

      aaaaahhhh > кaстрюлька 7 часов назад

      грубый и хамовитый ты от того, что не умный.

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      Рейтинг: +13601

      R_a_i_n > кaстрюлька 7 часов назад

      Убыток??? Аааааа, ну точно, с мозгом же контракта нету...Даже не жалко тебя, мчо кастрюлеголовое)))

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      Рейтинг: +1261

      кaстрюлька > aaaaahhhh 6 часов назад

      "Неумный" пишется вместе

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > кaстрюлька 20 минут назад

      один и тот же даун пишет с 10 аккаунтов хахаххахах.ты бы лучше себе работу нашла или какое то занятие недомерок

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      Рейтинг: +154

      =Cпapтак= > кaстрюлька 18 минут назад

      или ты думаешь разные ники а почерк один и это не видно.и такие как ты в нашей матушке России живут.вали у в украину там тебе место

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