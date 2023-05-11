Стал известен вердикт ЭСК РФС по судейству Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры с «Зенитом».
- Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.
- Петербуржцы досрочно стали чемпионами.
- Матч на «Газпром Арене» обслуживал Павел Кукуян.
ЭСК РФС собирается поддержать решения арбитра по двум спорным эпизодам.
«По мнению комиссии, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был не акцентированным, контакт недостаточным.
Фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Павла Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным», – сообщил источник Sport24.
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Источник: Sport24