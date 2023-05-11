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    • Стал известен вердикт ЭСК РФС по судейству Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

    Стал известен вердикт ЭСК РФС по судейству Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры с «Зенитом».

    • Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.
    • Матч на «Газпром Арене» обслуживал Павел Кукуян.

    ЭСК РФС собирается поддержать решения арбитра по двум спорным эпизодам.

    «По мнению комиссии, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был не акцентированным, контакт недостаточным.

    Фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Павла Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным», – сообщил источник Sport24.

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    Источник: Sport24

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    11.05.2023 12:01
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +3638

      ФК Пупсик 23 минуты назад

      Вот так рылам, утритесь.

      Зенит-Чемпион!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 2 часа назад

      Дырявый кукуй,дырявая Зина..надутые шампиены..дырявый эск...разгонять всех

      0
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      Рейтинг: +413

      Боцман52 7 часов назад

      "Фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Павла Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным" - это вообще шедевр. Признаем, что фол на спартаковце был, но гол в ворота Спартака забит правильно.

      0
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      Рейтинг: +413

      Боцман52 7 часов назад

      Странно получается. Нажимаешь на заголовок статьи - 18 комментариев, а нажимаешь на количество комментариев в заголовке статьи - 81 комментарий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1802

      ScarlettOgusania > Боцман52 5 часов назад

      Большую часть комментов стерли с сайта из-за нестыковки с линией газпрёма(( бомба поголубела, не хочется петь дифирамбы бом.жам, но оплачено!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      MDAR 8 часов назад

      *******!!! Запомните все это решение и просто вспоминайте в других играх...
      Но я не удивлен.
      Вывод, чтоб в следующий раз назначили пенальти, надо оторвать сопернику ногу. А про другую фазу атаки, это шедевр. Запомню и вспомню в аналогичной ситуации с другими командами.

      0
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      Рейтинг: +18300

      NewLife 8 часов назад

      Бомбардир вы задолбали своими минусами. Скажите официально, что происходит. У вас в редакции сидит синитовский тролль и пользуется вашим оборудованием или ваша сеть на фиг взломана ?

      1
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > NewLife 7 часов назад

      Плюс тебе поставил!
      Нечайно.
      Если вспомнить, то меня банели за СпаМ гей прайд. Админы ваши, *****.

      1
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      Рейтинг: +1460

      Freyd 8 часов назад

      Не удивлен.

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      Рейтинг: +33755

      oyabun 9 часов назад

      Ну а какие могли быть сомнения? Пока всем футболом в нашей стране рулит эта Газпромовская шайка все решения в пользу Зенита, а Чемпионат проходит чисто как ширма чтобы не настолько нагло назначать бом-жей вечными лжеЧемпиёнами. Правда становится скучно, господа..

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      Рейтинг: +33755

      oyabun > oyabun 9 часов назад

      ..забавно. Слово с дефисом тут же на автомате звездочками заменили, пришлось редактировать. А с каких пор оно запрещено у нас в употреблении? Надо поискать на сайте логотип голубенький с огоньком. Неужто и сюда уже проник?

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      Рейтинг: +6329

      rash1959 9 часов назад

      ЧТД - что требовалось доказать.

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      Рейтинг: +161

      Bez Imeni 10 часов назад

      Вот всё верно, а визгов было...

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