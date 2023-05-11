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  • Стал известен вердикт ЭСК РФС по судейству Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

Стал известен вердикт ЭСК РФС по судейству Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»

11 мая 2023, 12:01
84

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам игры с «Зенитом».

  • Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.
  • Петербуржцы досрочно стали чемпионами.
  • Матч на «Газпром Арене» обслуживал Павел Кукуян.

ЭСК РФС собирается поддержать решения арбитра по двум спорным эпизодам.

«По мнению комиссии, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был не акцентированным, контакт недостаточным.

Фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки, поэтому решение Павла Кукуяна не отменять гол «Зенита», несмотря на фол на спартаковце, тоже будет признано верным», – сообщил источник Sport24.

Решающие матчи ЛЧ в самом разгаре: предскажите исходы и сорвите куш!

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кукуян Павел
Комментарии (84)
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GermanVo
1683796323
Кто бы сомневался. Друг друга выгораживают, как могут. Каждый раз трактовки разные. Бардак.
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NewLife
1683797473
"«По мнению комиссии, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно, потому что наступ защитника «Зенита» был не акцентированным, контакт недостаточным." Эти позорные газпромовские шуты из ЭСК пользуются "аналогов нет" дистанционным бесконтактным динамометром, чтобы определять "достаточность контакта". Ждем выдвижение каманцева и дюкова на Нобелевскую премию.
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Дядя Серёжа
1683797480
Атакуем левым краем, на правом вали всех, не та фаза атаки.
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NewLife
1683797833
"Фол Далера Кузяева на Романе Зобнине произошел в другой фазе атаки" )))))))))))))))))))))) Клоуны, почему в этой "другой фазе атаки" игра не была остановлена и Кузяев не получил желтую? Насчет другой фазы - футбол в стране с его уровнем и достижениями создавался "в другой фазе" до того, как его подмял под себя газовый монополист.
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anatolich72
1683799259
Чепиен-то липовый!!!!!!
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mahan
1683799961
Ну, никто и не сомневался в этом. Что судью оправдают. Правила в РПЛ трактуют как хотят, это уже не ново как 5 лет. В матче Зенит- Крылья Советов за точно такое же нарушение ( наступ на ногу в штрафной) был дан пенальти. А тут нет, игрок не хотел наступать, но наступил, это не нарушение по мнению судей )))) смешно. Так тогда и Дуарте не надо было удалять ( хотя удаление по делу) он же тоже не хотел играть грубо, но сыграл. Итак наш футбол не интересен, плюс Fan этот ввели, ещё и судьи добивают.
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НедраЧили
1683802974
На Спартак тошно смотреть Судейство по их мнению должно быть в одну сторону - в их! Когда Зобнин падает сам в штрафной и назначают пенальти - это норм Когда на всех видео видно, что нога сначала в мяч сыграла - нету пенальти - спартачи визжат как потерпевшие !! Почему вы не визжите, когда вам судья дарит пенальти??? Двуличные
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партизан84
1683806818
ну иного не стоило и ждать. кукуяна можно еще и наградить. но это вторично, все прекрасно понимали с кем играем, когда и где. так что в первую очередь надо с себя спрашивать, в каждой игре (в нашем случае еще и в каждом тайме)
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ivany4
1683810349
Пора становиться Вангой.))) Все как и прогнозировал! Вот только от столь "высокого собрания", хотелось бы услышать: - конкретный пункт футбольных правил в котором четко написано - что по трактовке пункта такого то - наступ защитника «Зенита» был не акцентированным, контакт недостаточным, а следовательно, пенальти в ворота «Зенита» не назначен правильно. - почему, во втором тайме, в точно такой же ситуации, на фол зенитовца в фазе атаке Спартака просвистел свисток и игра была остановлена. По сути, остановлена атака Спартака. Обращаюсь к "знатокам" футбола, согласными с решением ЭСК, сообщите пожалуйста пункт правил по наступу в штрафной соперника. Только не пишите чушь если не знаете, не засоряйте сайт.
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R_a_i_n
1683811613
Как удобно, да болелы Зенита? Когда нужно наступ акценитрованный, когда не нужно не акцентированный. Стыдно за наш футбол.
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