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    РФС назначил судью на матч «Зенит» – «Спартак»

    Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 26-го тура РПЛ.

    Игру между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге обслужит Павел Кукуян.

    6 мая (суббота)

    «Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

    7 мая (воскресенье)

    «Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

    ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Алексей Резников.

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

    «Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

    8 мая (понедельник)

    «Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

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    Источник: сайт РФС

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    02.05.2023 14:25
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 2 мая, 23:38

      Народное нытьё стартовало . "Поговнуход" как всегда старается больше всех .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 мая, 20:31

      Хотелось бы чтобы судьи отработали тур без грубых ошибок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4066

      Эном айс 2 мая, 20:07

      Слово "судьи" стало превалировать над всеми субстанциями в нашем житие-бытие..(
      Пусть играют, как играют.. И Бог им судья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 19:36

      Кукуян ???....такое назначение однозначно станет гвоздём программы на любом вечере юмора .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 2 мая, 19:12

      думал, карася поставят в матче зенита против кукуяновцев из тарасофки. а тут вон оно чё. дело федуна живёт!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak 2 мая, 18:02

      Не надо оглядываться на судей, может сыграем в футбол?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5533

      ААМ 2 мая, 17:09

      Посмотрим после матча, что скажут о судействе спартачи и каким оно реально было!

      0
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      Рейтинг: +871

      rac531 2 мая, 16:49

      АРТАК - КРАСНОДАР 2 : 1
      Экспертная комиссия РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

      16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за "ошибки", которую допустил в матче «Зенит» — «Динамо». Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > rac531 2 мая, 19:28

      Внизу надо приписочку сделать - "ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ " !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > rac531 2 мая, 19:29

      Может не вкурсе кукуян и кукуляк два разных человека

      7
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      ...
      Рейтинг: +4066

      Эном айс > Persona_non_Grata 2 мая, 19:55

      Ты-то куда, без очков..?
      На трельяже же в городе оставил!))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4066

      Эном айс > JIEGEHDA 2 мая, 20:00

      Ну, некогда ему разбираться.
      ку-ку, есть ку-ку
      пришёл увидел наследил)(

      4
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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Эном айс 2 мая, 21:49

      Очки не ношу, со зрением слава Богу !))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 2 мая, 23:36

      Отказ от ношения очков ещё не означает 100% зрение.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 2 мая, 23:42

      Ну некоторые персонажи даже без очков читаются - их уровень интеллекта, моральные, нравственные критерии... Конечно зрение не 100%, но вижу четко, а не размытые контуры и не дальтоник - различаю всю палитру цветов, а не только черное и белое ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +871

      rac531 > JIEGEHDA 2 мая, 23:49

      Но как РЕШАЛЫ одинаковы)

      0
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Эном айс 2 мая, 23:52

      Мало ли их там ку-кунутых - за всеми и не уследишь )))

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      ...
      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > rac531 3 мая, 08:58

      Неее . Кукуляк , легко показывает жёлтые , его можно спровоцировать. А вот Кукуян , он реально такой , в прошлом дерби Спартака , он за весь матч показал 3 жёлтые , и 2/3 за просто споры . Там и жесть и полудраки . Но есть редкие матчи где он покажет и в лёгких моментах . Короче как по мне , в этом сезоне самый спокойный судья это Кукуян. Но очень хочется посмотреть матча без ошибок .

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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 3 мая, 09:14

      Да ? Ну тогда просканируй пожалуйста одного местного гражданина . Уверен "читаемость" твоя ожидаемо необъективна .

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      Рейтинг: +871

      rac531 > JIEGEHDA 3 мая, 10:30

      Кто бы ни был назначен, главным судьем будет Милер, а помощниками - Дюков и Алаев)

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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 3 мая, 11:14

      Если войдет в число "некоторых", круг которых я для себя ограничил, то можно попробовать )))

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > rac531 6 часов назад

      Знаете когда я понял что у некоторых фанов не только Спартака а именно завистников Зенита шизофрения? Когда она начали кричать (даже фаны СПАРТАКА ) что мол Зенит купил судью Левникова который специально добавил время чтоб СПАРТАК СРАВНЯЛ СЧЁТ. Да зениту лучше чтоб Спартак был ниже даже третьего места . А тут оказывается важнее оформить Чемпионство . Но но но . Если Ростов выиграет Факел а он скорее всего выиграет . То ничего не получится и в итоге шансы Спартака уверенно брать 3 место почти 100%

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      Рейтинг: +21323

      derrik2000 2 мая, 16:47

      А хрен ли судей-то обсуждать?
      Если не команда, а сброд проходимцев, то кого не назначай, всё равно получишь...

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      Рейтинг: +1286

      Болотоход 2 мая, 16:46

      Там хоть васю пупкина назначь все ровно вся питерская банда с верху будет помойке блекло голубой свистеть и ставить как надо! При любом касание зулусы бразильские падают и ноют!!!

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