РФС назначил судью на матч «Зенит» – «Спартак»

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 26-го тура РПЛ.

Игру между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге обслужит Павел Кукуян.

6 мая (суббота)

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

7 мая (воскресенье)

«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 мая (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.