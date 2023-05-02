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РФС назначил судью на матч «Зенит» – «Спартак»

2 мая 2023, 14:25
22

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 26-го тура РПЛ.

Игру между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге обслужит Павел Кукуян.

6 мая (суббота)

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

7 мая (воскресенье)

«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 мая (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Кукуян Павел
Комментарии (22)
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эд100
1683028849
по большому счёту разницы нет. лишь бы ошибки судьи, которых надеюсь не будет, опять к драке не привели. хочется просто хорошего футбола.
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witalik
1683031185
Откровенно говоря, очень жаль ещё достаточно молодого арбитра Кукуяна, сдали его гады, подставили по полной, при любом исходе виноват будет только он и обоср.. по полной...В общем, сломали карьеру...Обычно, ветеранов под такую х.у.й.н.ю подставляют, их уже не жалко...Как-то так...
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ilichkadr
1683034246
На VARе Сергей Иванов. Следовательно Спартак потеряет очки.
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qawzsexdr
1683034844
А что не Карасёв
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derrik2000
1683035247
А хрен ли судей-то обсуждать? Если не команда, а сброд проходимцев, то кого не назначай, всё равно получишь...
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ААМ
1683036574
Посмотрим после матча, что скажут о судействе спартачи и каким оно реально было!
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subbotaspartak
1683039770
Не надо оглядываться на судей, может сыграем в футбол?
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моэм
1683045402
Кукуян ???....такое назначение однозначно станет гвоздём программы на любом вечере юмора .
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Эном айс
1683047247
Слово "судьи" стало превалировать над всеми субстанциями в нашем житие-бытие..( Пусть играют, как играют.. И Бог им судья.
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zigbert
1683048707
Хотелось бы чтобы судьи отработали тур без грубых ошибок.
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