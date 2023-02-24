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  • Вылет «Барсы» из ЛЕ, ЦСКА разгромил «Краснодар», Рамос и Ловрен ушли из сборных и другие новости

Вылет «Барсы» из ЛЕ, ЦСКА разгромил «Краснодар», Рамос и Ловрен ушли из сборных и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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