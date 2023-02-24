Вылет «Барсы» из ЛЕ, ЦСКА разгромил «Краснодар», Рамос и Ловрен ушли из сборных и другие новости

«Впервые говорю об этом официально». Экс-защитник «Спартака» закончил карьеру в 36 лет

Три клуба АПЛ готовы купить Мбаппе

Ловрен и Рамос завершили карьеру в своих сборных

Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских команд

Кубок России. «Крылья» вырвали победу у «Динамо» (2:1), ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0)

Акинфеев провел 350-й сухой матч в карьере

Лига Европы. «Ювентус» разгромил «Нант» (3:0) благодаря хет-трику Ди Марии, «Монако» Головина вылетел от «Байера», «Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» (2:1)

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Писарский отпраздновал гол «Динамо» с настоящей дирижерской палочкой. «Крылья» рассказали, кому она принадлежит

«Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату платил?». Бракамонте рассказал, как навел на Кадырова золотой автомат

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!